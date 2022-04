En mayo de 1998 el furor por la lucha libre en Lima estaba en su pico más alto. Esto fue aprovechado por un grupo de avispados empresarios que decidió traer un grupo de luchadores para hacer shows en la capital. El gran problema: No eran los gladiadores que veíamos por TV.

Esta es la primera parte de la historia completa de un hecho que, 23 años después, aún despierta las pasiones de los que se sintieron estafados y de los que lo recuerdan con nostálgico cariño, y que, además, convirtió los nombres de Cyborg, Rick Hogan, Montana y Dante, en leyendas de la cultura popular criolla.

Contexto

Entre 1998 y 1999, Panamericana televisión transmitía todos los sábados ‘Monday Night Nitro’ de la WCW (principal competidora de WWE). Los genios de aquella casa televisora le puso el atractivo y simple nombre de “GLADIADORES” . Las estrellas principales eran Hulk Hogan, Godlberg, Kevin Nash, etc.

Algunas curiosidades del programa era escuchar la voz del gran Iván Márquez diciendo “Este sábado, en GLADIADORES” y de los comentaristas Héctor y Carlos, claramente contratados por canal 5, diciendo que la lanza de Goldberg llegaba gracias a Malta Polar y que toda la acción era seguida por las cámaras de Panamericana Televisión.

Una idea rentable

Tal fue el furor de la lucha libre que a algún iluminado se le ocurrió anunciar que venían los Gladiadores de Estados Unidos. Esto emocionó a fanáticos que soñaban con ver en vivo a los ídolos que veían por televisión.

Primero, vinieron 3, para hacer promoción y tantear el terreno. Cyborg, Rick Hogan y Montana, quienes hicieron un fenomenal trabajo de publicidad . El gran problema es que nadie, absolutamente nadie los conocía.

Los organizadores tuvieron mucho cuidado, puesto que nunca mencionaron que eran los luchadores de WCW. Aunque había un imitador de Hulk Hogan y usaban polos de la NWO.

Rick Hogan, era un imitador de Hulk Hogan (aunque lo presentaron como su primo), pero ni siquiera luchaba. Su verdadero nombre era Richard Dew, básicamente un cosplayer que se ganaba la vida imitándolo en convenciones o eventos de lucha libre de poca monta, aunque llegó a participar en una que otra película como ‘Cruel Jaws’ (una quinta película no autorizada de ‘Tiburón’).

Montana era la valet de Cyborg (porque Hogan era el manager). Una hermosa chica de 26 años que, rápidamente, se convirtió en el amor platónico de muchos fans.

El único luchador del grupo era Cyborg, campeón de la supuesta WPW, de impresionante físico, pero muy bajo nivel luchístico. Solo tenía una lanza (mal hecha) y una ‘garra contralona’. Lo curioso es que en cada lugar que se presentó a hacer promoción, era ovacionado.

Hablemos un poco de Cyborg. Su nombre real era Kevin Donofrio, y decimos era, porque lamentablemente falleció en el año 2021. Luego de retirarse se dedicó de lleno al fisicoculturismo. A él, hay que agradecerle la supervivencia de los pocos videos que existen en Youtube de esa histórica visita al Perú (además de otras luchas de su carrera en la que destaca una ante Marty Janetty, excompañero de Shawn Michaels en ‘The Rockers’.

Publicidad brutal

Cyborg, Montana y Rick Hogan se presentaron en cuanto programa había de Panamericana Televisión, y hay que decirlo, le ponían voluntad. Por ejemplo ¿Quién se hubiera imaginado ver a Hogan bailando cumbia con Janet Barboza en ‘La Movida de los Sábados’?

O a los tres luchadores encontrándose con sus clones de ‘Gladiolos del Catch’ del programa cómico ‘Risas y Salsa’: Montana vs. Montaña, Rick Hogan vs. Chuiman Hogan y Cyborg vs. Cyborg Casaretto.

Además de firmas de autógrafos, visitas a orfanatos y su inclusión en una colección de cards de Navarrete entre las estrellas de la WCW. El delirante card de Rick Hogan decía: “Comanda la NWO que llegó a Perú. El carismático luchador fue recibido apoteósicamente por miles de fans que han seguido fielmente su carrera”.

Al ver que había expectativa, se decidió hacer una serie de shows. Las fechas elegidas fueron 20, 21 22 y 23 de mayo en el Coliseo Amauta. La entrada más barata: 10 soles. Como no podía ser de otra manera, la campaña de promoción fue igual de grande.

Todos juntos se presentaron en el programa de Mónica Zevallos. Ahí pudimos conocer al resto de luchadores: Marshall Law (Ley Marcial), Las Torres Gemelas, Bobby Rogers, Samurai Kid, El Cartero, etc.

Y una joya de la comicidad peruana, los gladiadores vs. ‘Tripa’ y Kike Suero en los ‘Ambulantes de la Risa’, quizás, lo mejor que hicieron los luchadores en su llegada a Perú.

El furor se volcó al Coliseo Amauta

Y llegó el día, el poco acceso a la información hizo que muchos que no prestaron atención a las apariciones televisivas de este grupo, pensara realmente que estaban yendo a ver a Goldberg y compañía. Grande debe haber sido su sorpresa.

El ring tenía las cuerdas muy flojas, algo que pondría en peligro a cualquier luchador, sin embargo, estos luchadores no eran muy buenos que digamos, por lo que las cuerdas se usaron poco. Lo más resaltante era el color amarillo de la lona con el logo del shampoo Quitoso.

Quien escribe, la pasó muy bien. Con 12 años a cuestas, fui a la tercera fecha y, mi mente infantil, no captó que el espectáculo, en lo luchístico, era muy bajo. El evento estelar de esa fecha fue Cyborg vs. El Cartero, con triunfo del campeón, y con legdrop de Hogan incluido al manager del retador (que también era una copia de Jim Cornette).

Las 4 luchas que ofreció Cyborg guardaban el mismo modus operandi. Sus dos movimientos, la victoria y Hogan hacía su legdrop al manager del rival. Un ejemplo más de esto es el evento estelar de la segunda fecha ante Dennis Allen.

Los eventos fueron éxitos de taquilla. Tanto así que se pasó un compilado de las presentaciones en canal 5 en el horario de Gladiadores, con la narración de Raúl Francia y del mismo que hacia la voz en ‘Gladiolos del Catch’.

¿Quiénes eran estos luchadores?

Ya hablamos de Cyborg, Rick Hogan y Montana, así que algunos de los otros que también vinieron. Los que se presentaron como WPW, eran en verdad luchadores de la FOW (Future of Wrestling) una pequeña empresa indy del sur de California, fundada en 1998 por Bobby Rogers.

¿Y quién era Bobby Rogers? El mismo que acusó a Mónica Zevallos de ‘robarle’ su pelo. Luchaba como ‘Bobby’, un loco especializado en combates hardcore (la fecha que yo fui luchó ante Prince Ali Khan, un imitador de Sabu).

En el 2010, Bobby Rogers quiso revivir la FOW, pero sin mucho éxito. Además, él se encontraba muy subido de peso y sus luchas, pese a que eran hardcore, eran un insulto al wrestling.

The Samurai Kid, también conocido como Billy Fives, llegó a luchar en el programa de WWF Jakked, ante Essa Rios. Se movió en algunas empresas independientes de EE UU, llegando a compartir ring con Low Ki, Christopher Daniels y AJ Styles. En el 2002 fue puesto 201 en el top 500 de PWI.

Pero los que más alto llegaron fueron ‘Las Torres Gemelas’. Los gemelos Todd y Mike Shane debutaron en WWE en el año 2006 como ‘The Giminy’ . Su personaje era el mismo de todos los gemelos, confundir al árbitro para ganar las luchas al mejor estilo de las ‘Bella Twins’.

Les pusieron a Simon Dean de manager y pese a que su debut fue impresionante, aplastando a Paul London y Brian Kendrick, no duraron mucho en WWE y fueron despedidos en 2007.

Todos ellos, o la gran mayoría, fueron entrenados por Rusty Brooks , quien también luchó en los dos primeros tours de estos Gladiadores. En una entrevista que le dio al luchador peruano Caoz, el experimentado luchador recordó haber visitado Arequipa y Huancayo, además de los shows que hicieron en el Amauta.

“La primera vez, estuvimos 4 noches, metimos 3 000, 6 000, 11 000 y 16 000 personas al Amauta, el entusiasmo de la gente fue increíble. No sabíamos si había lucha libre en Perú, la impresión que nos dieron es que no había lucha desde los 60. Hicimos mucha publicidad y fuimos a algunos orfanatos, yo amo a los niños, fue muy divertido” , comentó.

Rusty Brooks recuerda haber visitado Arequipa y Huancayo y el cariño del público.



Lamentablemente, Rusty Brooks falleció en el 2021. En su carrera, enfrentó al quién es quién de la lucha libre mundial, incluyendo a Andre The Giant y a Hulk Hogan (el verdadero).

J Dawg, es hijo de Rusty Brooks y también luchó en ese tour. Según me relata Caoz, le contó que hubo un problema con la paga en la segunda o tercera vez que vinieron y casi no salen a luchar.

Hasta aquí, la primera parte de la llegada de los Gladiadores a Perú. En la parte 2 se revivirá la segunda visita (sí, la que tuvo a Tatanka y la muerte de Dante) y la tercera que muy poca gente recuerda.

Toda esta información, y más, se puede encontrar en el podcast ‘Luchas y Salsa’ del periodista de Trome Julio Estrada y en su hilo de Twitter sobre el tema. Agradecimiento especial al periodista Roberto Barreto por su apoyo en la investigación.

¿Recuerdas a Cyborg, Rick Hogan y Montana? El hecho fue conocido como 'La estafa de los Gladiadores en Perú' y este mayo se cumplen 23 años esa visita.



