El nombre de Mario Broncano ha empezado a ser uno de los más buscados por los jóvenes amantes de los deportes de contacto quienes están deseosos de saber ¿Quién es ese ‘bravo’ que ha puesto nervioso a Jonathan Maicelo?. Trome te cuenta la historia del pugilista: ¿Cómo apareció en el mundo del boxeo? ¿En qué momento desvió su camino hacia la delincuencia? ¿De qué manera perdió uno de sus ojos? y ¿Cómo pudo ser el más grande boxeador que tuvo el Perú?

Mario Broncano creció en el barrio obrero de La Victoria, desde pequeño supo ganarse la vida cuidado carros en el mercado municipal, cargaba las canastas de las compras y llevaba algunas monedas para su casa. De adolescente el deseo de ganar más dinero hizo que empezara a tomar cosas ajenas, hasta que a los 12 años fue detenido por la Policía Nacional y recluido en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como ‘Maranguita’.

Fue en ese lugar que el pequeño Mario tuvo su primer contacto con el boxeo. “A ‘Maranguita’ llegaron unos entrenadores buscando nuevos talentos y yo me apunté. No me gustaba, pero me había escapado tantas veces que me tenían aislado y como quería planear otra fuga, me apunté y así nació todo”, contó el boxeador a Trome en su última entrevista.

TROME | Jonathan Maicelo vs. Broncano (Teledeportes)

Mario Broncano noqueó a su primer rival en 45 segundos

Sus condiciones hicieron que fuera reclutado por la Federación de Boxeo. “Estábamos en la Bombonera un día viendo una exhibición de unos chicos y vimos a Mario Broncano, tenía técnica, se iba para los costados, arriba, ganchos y jabs”, recuerda el especialista Kike Pérez.

En los ochenta, Luis Oliveros, entrenó Mario Broncano en sus inicios y lo hizo debutar en ‘La Bombonera’ durante el campeonato interbarrial ‘Guantes de Oro’ (1984). Su primer rival tenía trayectoria, 45 peleas y le llevaba cuatro años de ventaja, pero el debutante demostró su ferocidad con un nocaut en solo 45 segundos. Nacía el mito.

Mario Broncano posa junto a su primer entrenador en la 'Bombonera' (Foto: GEC)

El chico de magdalena se proyectaba como la gran promesa del boxeo en el Perú. En 1985 fue preseleccionado para participar en los Juegos Bolivarianos, pero escapó de la concentración para ‘perderse’ con sus amigos del barrio. La federación lo dejó fuera del campeonato y tras esta noticia el deportista intentó quitarse la vida bebiendo combustible.

Mario Broncano toca la gloria en Sudamérica

Pero la vida y el deporte le darían una revancha que pudo aprovechar en julio de 1987. Mario Broncano logró levantar el título sudamericano amateur de boxeo, en peso gallo, con solo 19 años. La última pelea la ganó en 25 segundos. “Casi lo mato. El último gancho que le metí, no lo agarré bien, porque sino...”, relató a la prensa tras su hazaña.

Al año siguiente Broncano era la esperanza del deporte peruano para pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos de Seul 1988, pero una vez más, las malas amistades lo envolvieron en un mundo de alcohol, drogas y robos. Meses antes del momento más importante de su vida. Cambió su pasaje a Corea, por un boleto directo al Penal de Lurigancho acusado de hurto agravado. La carrera pugilista quedó en pausa.

Mario Broncano trabaja como preparador en gimnasio (Video: YouTube)

Tras su salida Mario Broncano buscó enderezar su vida. La llegada de sus hijos Ernesto y Carmen, parecía hacerle replantear las cosas, pero cuando buscaba ganarse la vida alejado de la delincuencia, en 1997 una pelea con un vendedor de frutas hizo que perdiera el ojo izquierdo y toda posibilidad de retomar su carrera deportiva. “Estaba un poco ebrio, quiso tomar una fruta y él dueño del puesto lo golpeó con un palo y lo desmayó. Cuando despertó en el hospital no tenía un ojo”, relató uno de sus familiares.

Broncano ha conocido las dos caras de la moneda la gloria y el infierno en un penal (Fotos: GEC)

En el 2012, el ídolo caído demostró que siempre se puede caer más bajo y fue detenido por la Policía Nacional, acusado de robo con arma blanca a la bodeguera Mónica Castillo Rodríguez en La Victoria. La Segunda Sala Penal condenó al boxeador a nueve años de prisión a Mario Broncano Gómez.

Hoy con 53 años, Broncano busca recuperar el tiempo perdido. Asegura haber dejado las drogas hace cuatro años y está empeñado a transmitir los secretos del boxeo a los más pequeños y desde ese lugar poder sacar adelante a su familia. Sueña con volver a subirse a un ring y para ello ha puesto la mira en uno de los mejores, Jonathan Maicelo en una pelea de exhibición que uniría a dos épocas del ‘Deporte de las narices chatas’.