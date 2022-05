A Donny Neyra nadie le va a contar como es el rostro que carga la necesidad. El exfutbolista de Universitario de Deportes y compañero de Luis Guadalupe, aprovechó su invitación en ‘La fe de Cuto’ para desempolvar un recuerdo que agranda la figura de Roberto Mosquera, actual entrenador de Sporting Cristal, quien tuvo un importante gesto solidario con el volante que regresó sin un sol de Argentina.

El barrio jalaba tanto a Donny Neyra que gir el timón cuando llegaba su oportunidad más grande. “Con 20 años estaba por hacer pretemporada con el primer equipo de Lanús, en Argentina. Yo no creí, pero era verdad. Dije: ‘ Me voy a pasar Navidad en Perú′ y nunca volví. Dante Mandriotti, esa vez, se molestó conmigo. Luego empecé a patear lata y me dio el número de Roberto Mosquera. Lo llamé desde un teléfono público: ‘Profe lo llamó de parte de Mandriotti a ver si me puede invitar a la pretemporada de Bolognesi’, le dije. ‘Ya hijo’, me contestó, déjame hablar con Claudio (Pizarro papá) ”, contó.

El chalaco no se confió y se aseguró con el papa del Bombardero. “Ahí nomás lo llamé al papá de Claudio Pizarro, que me conocía. Me invitan a la pretemporada. Yo estaba emocionado, pero la vaina era la ‘candela’ (dinero). Yo estaba de invitado y ya tenía un hijo de cuatro años. Yo me rebuscaba los pasajes hasta que ya no pude y me acerqué a Mosquera. ‘Profe ya no tengo para los pasajes ’”, confesó el volante sobre su angustiante momento.

Donny Neyra: “Mosquera me daba 10 soles cada dos días”

La ‘Mosca’ que empezaba su carrera con DT no dudó en meterse la mano al bolsillo para ayudar al joven jugador. “ ‘Ya hijo, no te preocupes’, me dijo, siempre se lo agradecí. Públicamente tal vez no, pero ahora se lo digo: Profe la verdad le agradezco ese gesto que tuvo conmigo, es imborrable de mi mente. Me daba 10 soles cada dos días, para tener pasajes y poder ir a entrenar, jamás lo olvidaré ”, relató.

“Cuando lo sacaron de Bolognesi yo le dije: me voy con usted profesor. Me dijo quédate, todavía estás joven ya entenderás como es esto. Ha pasado el tiempo, y donde lo veo, aunque este en la otra esquina, yo dejo todo y lo voy a saludar. Soy agradecido en la vida. Me ayudó para volver al fútbol, de ahí estuve con Ramón Mifflin que me lleva a la ‘U’ ”, recordó el mediocampista crema.

Donny Neyra metió puñete a Paolo y ‘Foquita’

Luis Guadalupe pidió a Donny Neyra cuenta aquellos anécdotas sobre los cariños que les regaló a Paolo Guerrero y a su sobrino Jefferson Farfán, cuando eran jóvenes jugadores de la selección peruana.

“ Lo que pasa es que nosotros nos veíamos siempre porque nos cruzábamos en las divisiones menores, había esa rivalidad, pero también una afinidad, de chibolos siempre hemos competido y hasta que un día le metí un viaje en Cantolao a ‘Pichirrín’ Guerrero ”, dijo sobre un pasaje que siempre es recordado por Doña Peta.

Donny se abrió con Cuto Guadalupe (Foto: GEC)

Donny Neyra reconoció que su gesto con el excapitán de la selección peruana no fue el más indicado. “Estaba que nos ganaba Alianza Lima, en mi cancha, en Cantolao. No podía perder. Ellos ganaban 1-0 con gol de ‘Pichirrín’ (Guerrero). Así es que voy a un córner y cuando regreso, lo encuentro en medio campo y no sé cómo, pero le metí un combo en la cara, descarado, se metió el profe Guty, todos. Un escándalo “, recordó.

La bronca incluyó a los entrenadores, padres y madres de familia, donde la mamá del ‘Depredador’ tambien repartió ‘regalos’. “ Se metieron los padres, ¡todos! Se acabó el partido, porque si nos dejaban... El segundo tiempo recién había empezado, le ganábamos, le volteábamos el partido, ya lo teníamos encima y hago la del ‘Chavo del 8′, hago el recontra cagadón. Lo más loco es que ni siquiera me expulsaron, por haberle pegado a ‘Pichirrín’. Desde ahí me agarró un miedo. .. ”, relató el chalaco.

Donny Neyra tambi´én ‘gomeó' a Jefferson Farfán

Cuto Guadalupe también pidió que le contara como ‘bautizó’ a su sobrino Jefferson Farfán. “Él ha estudiado conmigo en el colegio Alfonso Ugarte y estábamos en la selección. Pero ya en la selección tú sabes que a esos dos (Paolo y Jefferson) el que los pilotea es ‘Cucurucho’, Tony Montana, (Roberto Guizasola). En verdad, Jefferson era parte del combo para ir a relajarnos. Chapábamos un viático y nos íbamos a buscar boricuas ”, reveló Neyra hasta el doloroso incidente.

Pero a la hora de imponer respeto no se negocia ni con los amigos. “ Fue por el control de la TV. Entró el cuarto, cambió de canal, le dije que me dé el control, que le iba a pegar. ‘Pégame, pues’, me dijo y entonces solo le hice así (hace un gesto con el brazo) y le mentí un guante . El negro lloró y me tiro el control, pero ya ahí nomás quedó. Nos desunimos un ratito, pero de ahí nos amistamos cuando nos íbamos al ‘cutí-cutí’, dijo con nostalgia de esos tiempos.