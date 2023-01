Se juega sí o sí. Alianza Lima, Universitario de Deportes, Cienciano, Melgar, Sport Boys, Binacional, Deportivo Municipal y Cusco FC se han declarado en rebeldía, amenazan no jugar la Liga 1, sienten que sus derechos han sido pisoteados y exigen que se levante la medida cautelar que suspende sus contratos con operadores televisivos. Pero desde las entrañas de la Federación Peruana de Fútbol, en su local de San Luis, no hay ni la mínima duda que el campeonato inicia el próximo 21 de enero. El fútbol peruano no tiene por qué detenerse, así los clubes más importantes de la patria hayan decidido rebelarse y amenazar con no presentarse.

Para los dirigentes del máximo ente de nuestro balompié, las instituciones ya estaban advertidas. Desde el 2017 les habían comunicado que la FIFA había indicado que todo el tema de derechos de trasmisión pasaría a manos de las Federaciones de cada país y por ello es que no entienden, porque hoy reclaman como si nunca se les aclaró el proceso y con años de anticipación.

Pero hay algo más, que hace pensar que el problema no llegará a mayores. Los ‘Rebeldes’, encabezados por Alianza Lima y Universitario, siguen vendiendo abonos para el campeonato, en clara muestra que su posición no es tan firme como parece.

Además, hasta estas horas, no ha llegado ninguna carta documento a San Luis, donde dejan precedente de su protesta y el anuncio que no jugarán la primera fecha. Entiende que es otra muestra que sus convicciones no están tan claras.

Un sondeo rápido indica que los jugadores si desean jugar, porque entienden que el trabajo realizado hasta ahora, ya tienen que mostrarse en un campo de juego, empezar de una vez y poder llegar a fin de mes y exigir su pago. Saben, qué si se detiene el torneo por problemas de este tipo, los directivos podrían alegar que no están jugando, los patrocinadores no cumplen con depositar y quizá se entre a otra crisis: la de jugadores impagos.

Asumen que es imposible que hagan un torneo en paralelo, porque no tendían campos deportivos, mucho menos árbitros que dirijan sus encuentros y no podrían vender ningún jugador, porque FIFA le cerraría todas las posibilidades.

De no decir presente en la primera jornada, perderían por walkover y de insistir en su posición en la segunda fecha, ya perderían la categoría y se irían a la Segunda división.

Igual, quizá ellos no se presenten, pero se juega de todas maneras.

