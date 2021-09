¡Mi gente! ¡Ustedes! Lo pidieron y yo me debo a ustedes. Aquí tenemos, en ‘La fe de Cuto’, la segunda parte de la picante y reveladora entrevista a Juan Ángel Flores Ascencio, conocido por el Perú y el mundo futbolero como ‘Chiquito’ Flores. ¡Hasta Magaly Medina, que no suelta elogios ni a sus amigos, no se resistió a echarnos flores! ¡Chapa esa flor!

¿Y qué nos reveló nuestro amigo ‘Chiquito? En la primera parte de la entrevista contó los cinco años de relación que tuvo con la conductora de televisión ‘Tula’ Rodríguez. Además, de contarnos sus inicios en el fútbol y los motivos de la mala relación con Waldir Sáenz. Ahora, en la segunda parte de la entrevista, sigue revelando más detalles de sus vivencias. Mejor empecemos.

Juan Ángel, sigamos y de frente a la yugular:

Juan Ángel, sigamos y de frente a la yugular: ¿cómo fue el detrás de cámaras de Damián y el Toyo?

Me ofrecieron hacer un reclame de un perfume francés, dije cómo es? Hay 25 mil dólares, cómo es la tentación, pecó en no pedir un adelanto. Me agarro en mis cinco segundos.

¿Quién fue el cómplice?

Fue Andrés Hurtado, Chibolín. En ese tiempo él paraba con mi mamá para arriba y para abajo.

¿Fuiste a la cita?

Claro, llegué y lo primero que veo fue a un moreno colgado. Pregunté y me dijeron que tenía que hablar con el dueño. Al momento que entré, él me habló en francés y no le entendía nada. Traté de responder sin éxito. Jajaja.

¿Luego que hiciste?

Salí a ver cómo eran las fotos y dije que sí. Pero luego me dicen que me tenía que poner un hilo dental. Luego me ponen el aceite para brillar y me puse saltón, pero me dijo que tenía que brillar mi derrier.

Luego te pusieron las sogas.

Me colgaron, en eso sale uno con la sartén con fuego gritando incendio y solo me quedó gritar sáquenme de aquí conchadesumadre.

Cada que me acuerdo, no paró de reír.

Cuando me bajaron lo quería pegar a los que estaban ahí. Pero ya estaba con la yuca adentro.

Si hubiéramos ido los dos hacíamos desalojo, me tumba la casa. Jajaja.

Te cuento una vez me encuentro en un bar en Barranco con Damián, me dice ‘Chiquito’ mi hermano te acuerdas de mí, qué hermano le dije crees que me hace gracia lo que me hiciste y lo empuje. Al final me sacaron de la discoteca. Le dije no me toquen, yo salgo por mi propia cuenta y me fui, pero ya me había malogrado la noche. Igual cuando lo vea le voy a meter su cachetadón.

Tú también, por angurriento te pasó eso. El ‘Zorro’ me contó que Alfredo González te quería botar de la ‘U’.

Eso es verdad, por angurriento. Muerto de hambre soy. Jajaja.

Redondeas el problema yendo al programa de Magaly.

Tenía que ir a chapar la marmaja que eran 3 lucas gringas. Recoger la refrigeradora y la cocina.

‘CHIQUITO’, FUERA DE LA SELECCIÓN POR UN AMPAY

¿Cuéntame esa que fuiste a comprar los víveres a las 4 de la madrugada?

Yo estaba ‘impitonado’ con una flaca. Me quedé hasta las 3 de la mañana y me estacioné cerca de un hotel, ella no quería entrar, comenzamos a tomar unos whisky, luego vienen unos policías. En ese momento llamé a Guillermo ‘Coppola’ Cuellar, y me dice “qué haces ahí, estas en la selección, estás haciendo huevadas”.

Ya me imagino que era un camión doble eje…

Cincuenta. 4 x 6. Jajaja.

Luego, ¿qué sucedió?

Me llevan a la comisaría y eran las 4 de la madrugada. En eso llegó Cuellar y me dijo vete, yo arregló el tema. Me metí un baño, pero estaba con un turrón. Ya me habían tirado dedo.

¿Qué hiciste?

Estuve pensando en qué decir. En la conferencia dije que me fui a comprar pan, me fui a comprar víveres para mi familia. Me había ido a sacar dinero del cajero. La verdad no tenía otra salida. Ahora cuando me acuerdo, hasta yo me rio. Jajaja.

‘CHIQUITO’ FLORES Y LA PATADA A CANTORO

Vi la jugada de Jean-Claude Van Damme que le hiciste a Cantoro. ¿Qué abusivo?

No, yo saque la pierna. Jajaja.

Cuando te vi con la 48 que calzas, dije que haz hecho Juan, pensé que los habías desfigurado a Cantoro.

Porque no hablas que le atajé el penal y se lo tapé al ‘Cóndor’ Mendoza. Al final el partido terminó 1-1. Así dices que eres mi amigo. Jajaja.

Cantoro es de los nuestros.

Hablé con Cantoro y me dijo, no Juan tu sacaste la pierna. Reconoció.

Sinceramente pensé que le tenían que ir a comprar un cajón a Cantoro después de esa jugada. Jajaja.

Al día siguiente en la prensa salió Karate kid 3. Jajaja.

‘CHIQUITO’ FLORES Y FRANCISCO PIZARRO

¿Qué pasó con ‘Panchi’ Pizarro?

Ese tema empezó en Tacna cuando jugamos un partido entre Universitario y Alianza Lima y le jalé el pelo al uruguayo (Luis ‘Potro’ Romero) y ahí saltó Pizarro y me empujó. Y le dije que no se metiera. Ese tema nació en ese año.

Luego se encuentran en Huánuco.

Pasó el tiempo y en Huánuco nos vemos en un partido entre León de Huánuco y Alianza Lima.

¿Cómo fue el tema?

En una jugada George Forsyth le mete el codo a mi delantero y voy como capitán para separarlos. Y en eso, luego, se ve en el video, que José Soto lo mandó a Pizarro y se metió en el tema, por eso hice la anaconda, lo agarré y le metí más golpe, no lo dejé reaccionar. Lo tuve que madrugar, anticipar.

Claro, para que mi gente de la Fe de Cuto sepa en el fútbol hay rankeados, son bravos en los golpes, como Santiago ‘Cafú’ Salazar, Francisco ‘Panchi’ Pizarro, yo no me incluyo en ese grupo porque soy de otro planeta. Soy un peleador callejero, una mezcla de chinchano con coronguino, si te tengo que sacar la cabeza te la saco. Jajaja. Pero te lo sacó con amor. Jajaja.

Ahora ya tienes una buena relación con ‘Panchi’ Pizarro.

Claro. Nos llevamos bien.

A ti te han denominado en rey de los bloopers. El peor arquero del mundo.

Gracias a ustedes yo estoy vigente, salgo en los periódicos, salgo en la tele. Creen que por más tik tok, videos en YouTube diciendo que soy el peor arquero del mundo me van a trabajar.

¿A ellos, qué le dices?

Gracias mi gente por el apoyo por ser el primer arquero, el más malo del mundo, sé que hay un montón de malos, pero según ustedes, soy el más malo. Yo les doy like. Mi ego sigue bien, llegan regalitos, estoy vigente.

