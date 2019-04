Alejandro Hohberg recibió un proyectil en la cabeza en el Alianza Lima vs Universitario  

Alianza Lima vs Universitario. Alejandro Hohberg recibió un proyectil en la cabeza en el clásico del fútbol peruano por la Liga 1 jugado en Matute. El árbitro casi suspende el encuentro por este hecho.



En el minuto 33, Alejandro Hohberg fue a cobrar un tiro de esquina, sin embargo, fue alcanzado por un proyectil en su rostro en el Alianza Lima vs Universitario en Matute.



Alejandro Hohberg cayó al césped y reclamó al árbitro Diego Haro, quien conversó con el comisario que si la actitud de los hinchas de Alianza Lima seguía así, suspendería el clásico.



Alejandro Hohberg recibió un proyectil en Matute. (Video: Gol Perú)