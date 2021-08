De la Copa Perú al extranjero: la historia de Fabritzio Ruiz quien jugará en la segunda división de Honduras

¡Un joven peruano más en busca de sus sueños! El jugador nacional Fabritzio Ruiz acaba de ser confirmado como flamante refuerzo del San Juan, cuadro que juega en la segunda división de Honduras, y con su partida, su nombre se suma a la lista de jugadores peruanos que militan en el extranjero.

Ruíz es un jugador de 25 años que juega como defensor central, y entre sus palmarés, tiene haber podido salir campeón de la segunda división con Deportivo Municipal en el año 2014 y con Comerciantes Unidos en el 2015.

Este jugador fue formado en las divisiones menores de AELU, y Deportivo Municipal. Además, incluso en el 2014 fue promovido al primer equipo edil, dónde salió campeón. Luego, jugó en Comerciantes Unidos (2015), Sport Victoria (2016-17) y Pirata FC (2018).

TROME se comunicó con Fabritzio Ruiz para conocer sus sensaciones al llegar a Honduras y jugar en San Juan, su primera experiencia en el exterior.

“Si es una gran oportunidad, yo sé que quizás no es una liga muy reconocida, pero tengo que jugar y si un país me da la oportunidad de trabajar, tengo que aceptar, recalcando que aquí en Perú no tenía nada seguro”, comenta Fabritzio a TROME.

“Si gracias a Dios pude mantenerme de pie todo este tiempo, no ha sido fácil estar de para desde hace más de un año, también me la tenía que buscar por otros lados y a eso también darme el tiempo de seguir entrenando por mi cuenta”, confesó.

Y es que al no haber Copa Perú y no tener oportunidades en Perú, Fabritzio Ruiz no decayó y siguió entrenado junto a Anderson Cueto y en otras ocasiones solo, esperando que en algún momento le llegue la oportunidad.

“Pues gracias a Dios un amigo me dio la mano en una chamba que tenía con su papá, en mantenimiento de una empresa que confeccionaba ropa para hospitales y clínicas. Este trabajo solo fueron unos cuantos meses pero me dio un respiro”, confesó.

Finalmente, tras superar los exámenes médicos y la respectiva prueba de covid-19, Fabritzio Ruiz nos cuenta que mañana se une a San Juan, equipo que fichó por dos años.

Trayectoria de Fabritzio Ruíz

Club Deportivo AELU - Divisiones Menores (2007-2013)

Club Deportivo Municipal (Sub-18 y Campeón de 2°Profesional - 2014)

Club Cultural Géminis - Copa Perú (2015)

Club Comerciantes Unidos (Campeón de 2° Profesional - 2015)

Club Sport Victoria - Segunda Profesional (2016- 2017)

Club Deportivo Pirata - Copa Perú (2018)

Club Deportivo Juventud - Copa Perú (2019-2021 )

¿Cómo le va al San Juan de Honduras en el Ascenso de Honduras?

San Juan es segundo de su grupo con 10 puntos obtenidos tras 10 fechas y ello le permitiría clasificar a la Fase Final de la Segunda División hondureña.