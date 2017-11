Honduras vs. Australia EN VIVO. La selección de Honduras, dirigida por Jorge Luis Pinto se enfrenta a los australianos en el partido de ida de repechaje por el mundial Rusia 2018. El partido se jugará este viernes 10 de noviembre desde las 5:00pm. en el Estadio Olímpico Metropolitano de la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras y será transmitido por Canal 5 Televicentro, Televisa Deportes y Sky Sports.



Honduras sufrió para llegar al repechaje con Australia y los jugadores del equipo centroamericano están más que entusiasmados con sacar un buen resultado en casa e ir con confianza a Sydney y confirmar que sí estarán en el Mundial Rusia 2018.



Honduras recuperó a su 'joya' Anthony Lozano, quien por una leve lesión estaba amenazado con no jugar el Honduras vs. Australia. Este es el primer repechaje del equipo centroamericano, que aspira a clasificarse a su tercera cita mundialista consecutiva, pero sabe muy bien que primero hay que ganar por goleada si es posible, para luego emprender el largo viaje a Sydney.



Australia, ya con experiencia en partidos de repechaje, llegó al repechaje mundialista tras ganar 3-2 a Siria en la repesca de Asia. Pero llega al Honduras vs. Australia sin Mathew Leckie y Mark Milligan debido a acumulación de tarjetas amarillas. Mientras que Honduras no podrá contar con el defensor y capitán Maynor Figueroa y del juvenil atacante Alberth Elis por cartones amarillos.



Tampoco está confirmado en el Honduras vs. Australia el veterano goleador australiano de 37 años, Tim Cahill, quien se torció el tobillo durante la derrota de su club en Melburne por la liga australiana.

Jorge Luis Pinto, DT de Honduras, también espera repetir el plato y estar en Rusia 2018, pero para eso deberá superar a la siempre difícil Australia. "Es un equipo que necesitamos atacar", ha dicho en conferencia de prensa donde explicó parte de la estrategia que aplicará en la cancha durante el Honduras vs. Australia.



Cerca de 40 mil hondureños alentarán a su selección en el estadio Olímpico Metropolitano, por lo que las autoridades han dispuesto que se desplieguen cerca de mil 200 policías dentro, fuera del estadio y fuera de las entradas de la ciudad.



Este gran círculo de seguridad contará con francotiradores, oficiales fuertemente armados y drones para prevenir actos de violencia antes y después del Honduras vs. Australia, debido el país centroamericano es uno de los más violentos de todo América Latina y con una alta tasa de homicidios.

HORARIOS DEL HONDURAS VS. AUSTRALIA



México - 4:00 p.m.

Honduras - 4:00 p.m.

Perú - 5:00 p.m.

Colombia - 5:00 p.m.

Ecuador - 5:00 p.m.

Venezuela - 6:00 p.m.

Bolivia - 6:00 p.m.

Paraguay - 7:00 p.m.

Chile - 7:00 p.m.

Uruguay - 7:00 p.m.

Argentina - 7:00 p.m.

Brasil - 7:00 p.m.

España - 11:00 p.m.



El equipo dirigido por el griego-australiano Ange Postecoglou llegó varios días antes para adaptarse a la humedad y el calor tropical hondureño, en medio del malestar local causado por reportes de la prensa australiana referentes al problema de criminalidad de la ciudad sede del Honduras vs. Australia.



Sin embargo, el equipo australiano agradeció por la buena recepción de los hondureños, una actitud que Jorge Luis Pinto elogió previo al Honduras vs. Australia.



POSIBLES ALINEACIONES HONDURAS VS. AUSTRALIA



Honduras: Donis Escober; Emilio Izaguirre, Johnny Palacios, Henry Figueroa, Brayan Beckeles; Bryan Acosta, Alfredo Mejía, Jorge Claros, Alexander López; Romell Quioto y Anthony Lozano. DT: Jorge Luis Pinto.



Australia: Maty Ryan; Mathew Jurman, Joshua Risdon, Milos Degenek, Trent Sainsbury; Aziz Behich, Aaron Mooy, Tom Rogic, James Troisi; Tomi Juric y Robbie Kruse. DT: Ange Postecoglou.

Estadio: Olímpico Metropolitano.