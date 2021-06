El último viernes Santa Rosa dio el golpe y eliminó por penales a Alianza Lima de la Copa Bicentenario tras quedar igualado 2-2 en los 90 minutos de juego. Una de las figuras de ese duelo fue Hugo Ancajima, quien tras una pared con Ignacio Nicolini, definió de una manera espectacular venciendo la portería de Ángelo Campos.

El volante del equipo ‘Andahuaylino’ charla con Trome tras la hazaña conseguida y cuenta pasajes pocos conocidos de su vida.

¿Qué sensaciones después de tu gol ante Alianza Lima?

Sí, yo creo que hacerle un gol a Alianza Lima, que es uno de los equipos más grandes del Perú es muy bonito. Creo que fue una bonita noche para mí y todo el equipo que sacamos el resultado adelante y pudimos lograr la clasificación.

En tu caso demostraste no solo buena pegada sino buen panorama de juego, ¿consideras que son virtudes tuyas como futbolista?

Yo naturalmente soy extremo, pero ya vengo jugando de lateral desde inicio de la temporada, justo el profesor habló conmigo por mis virtudes a la hora de marcar y para tener más ataque ofensivo. Creo que esas son virtudes mías hacer diagonales. el uno contra uno para romper lineas y saco un poco de ventaja en mi nueva posición.

¿Qué se te vino a la mente tras el gol?

Fue una sensación de felicidad y emoción. En ese momento solo lo grité. No podía creer lo que había hecho, la verdad, por lo que pasaba en el partido. La jugada surgió de un contraataque gracias al robo de balón en posición del rival. Al momento que Ignacio Nicolini la deja pasar, veo que no hay nadie en el área para hacer una pared. Entonces. decidí por la jugada individual y me salió un lindo gol.

¿Cómo viviste la tanda de penales y la clasificación?

Muy nervioso ahí en la mitad del campo. Esperando que acabe de una vez y bueno no se dieron las cosas como se había planificado, pero lo importante es que se clasificó y se pudo vencer a Alianza Lima.

Tú te formaste en Sporting Cristal, ¿tomas como revancha esta copa bicentenario para volver a la liga 1?

Sí, claro. Todos quieren estar en Liga 1 ¿no? Para eso uno trabaja al día a día. Hoy me toca estar en la Liga 2 y tomarlo con el mismo profesionalismo que vengo trabajando hace años. Solo queda hacer lo que mejor pueda rendir en el campo, colaborar con el equipo para poder lograr el campeonato. Sería bonito enfrentar a Cristal, un club que me formé.

¿Por qué no seguiste en Cristal?

Sé me presentó la oportunidad de ir a Cienciano en el 2018 a mitad de año, la tomé como un reto más en mi vida. Quería en mi carrera más oportunidades de jugar y seguir mostrándome a nivel profesional y bueno afronté ese reto.

¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol?

Yo soy de Chimbote y empiezo a la San Martín cuando tenía 12 años mediante unas pruebas y me quedó. Estoy en el 2012 ahí hasta el 2015. Luego en el 2015 entré a Sporting Cristal.

¿Cuánto cambió tu vida tras este gol ?

No es que haya cambiado mucho mi vida. El fútbol es de momentos y este momento lo disfruto. Me llegaron muchos mensajes de hinchas, familiares, amistades de periodistas. Es algo bonito, pero tengo que pasar la página porque ya se viene el partido contra Unión Comercio. Será un partido más difícil que ante Alianza Lima.

Conversé con Gustavo Cisneros y se le bien chancón, ¿sorprendió a muchos con su planteamiento?

Sí, el profesor es un gran estratega. Planificó durante la semana una alineación para contrarrestar los ataques de Alianza Lima con los carrileros Lagos y Mora, con los pases a los interiores y funcionó. Desde el primer minuto, buscamos el partido. Nunca nos echamos para atrás, en el duelo se reflejó el planteamiento del profesor y lo que nosotros propusimos en el campo.

¿Qué le dirías a esa gente que critican o menosprecian que dos equipos de la liga 2 eliminaron a los grandes del fútbol peruano?

La gente se está dando cuenta que no hay mucha diferencia entre equipos de la Liga 1 y Liga 2. Ya van varios partidos que equipos de la Liga 1 van quedando eliminados en este campeonato y equipos de la Liga 2 como Coopsol han eliminado a equipos grandes como nosotros a Alianza Lima. En el campo somos 11 contra 11 no hay nombres, camiseta y se están dando importancia mediante la televisión a equipos de la Liga 2.

¿Te arrepientes de algo?

La verdad que no, no me arrepiento de nada. Siempre he tomado decisiones correctas de la cual yo he sido consciente y sé lo que me deparará el destino para mí. Lo único que hago yo es seguir trabajando, ser disciplinado y perseverar. En el fútbol hay que ser perseverante y tener la cabeza fuerte para poder seguir creciendo futbolísticamente

¿Qué objetivos tienes para este 2021?

Ascender es mi principal objetivo este año. Quiero darle ese alegría a la gente de Andahuaylas, después de tantos años, se merece un equipo en la Liga 1 después de tanto luchar. Individualmente seguir aportando al equipo, con goles, asistencias en la defensa y en la Copa Bicentenario llegar lo más lejos y por qué no campeonar.

Un sueño como futbolista

Mi sueño es llegar a la selección peruana representando a mi país y más adelante jugar en el extranjero.

¿Algún consejo para los jóvenes peruanos que anhelan ser futbolistas?

Que luchen por lo qué más quieren que es el fútbol. Varios anhelan llegar al fútbol profesional. Lo más importante para mí fue la disciplina, mucha perseverancia y paciencia. A veces hay momentos en el fútbol que se te cierran algunas puertas, tienes momentos bajos, lo más importante es tener a la familia cerca, que te dan su apoyo, ya que en los momentos duros están ellos y en los momentos buenos llegan muchos. El trabajo es lo que te va a llevar al éxito.

