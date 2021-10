La realidad siempre supera a la ficción. Iran Angelo, la exesposa de futbolista brasileño Hulk, creía que no podía sentir más dolor tras conocer el romance entre el goleador y su joven sobrina. Hoy la modelo y empresaria reaccionó tras conocer que el jugador de Atlético Minero y Camila Angelo traerán un bebé al mundo.

“Las mentiras y las deslealtades son como cuchillos, nos cortan la carne, nos hacen sangrar, secar, morir un poco por dentro”, expresó la exmujer del jugador de Atlético Mineiro desde su cuenta de Instagram que estaría dedicada a la sobrina que cuidó desde pequeña.

En medio del dolor, Angelo mostró resiliencia ante este acontecimiento “Pero para el que tiene a Dios, esta muerte significa renacer. Renazco con cada desilusión, con cada mentira descubierta, porque Jesús me hizo fuerte. Gracias Señor por otra liberación”, apuntó la mediática a sus más de 500 mil seguidores.

Iran y Camila Angelo tenían una relación madre hija (Instagram)

Exesposa de Hulk: “Siento que enterré a una hija”

En su momento Iran Angelo reconoció que le costó superar el controvertido momento. “Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Es como si hubiera enterrado a una hija”, comentó a la prensa local tras conocer el polémico romance.

Hulk y sobrina anuncian embarazo

Días atrás, Givanildo Vieira de Souza, más conocido como Hulk, sorprendió a sus seguidores al anunciar, desde sus redes sociales, que su familia estaba a punto de crecer, debido a que nueva pareja, Camina Angelo, la sobrina de su exesposa estaba embarazada.

Hulk da a conocer el sexo de su cuarto hijo (Video: YouTube)

¿Cuándo se separaron Hulk y Iran Angelo?

Hulk anunció la separación de Iran Angelo de Souza en 2019 y a los pocos días anunció la formalización de su nueva relación con la sobrina de su exmujer una situación que escandalizó a la sociedad brasileña y que, en la interna, tuvo que explicar a toda su familia argumentando que con Camila había encontrado el verdadero amor. “Tú me enseñaste qué es amar de verdad y, sobre todo, qué es ser amado. No tengo dudas de lo que deseo para mí a partir de ahora: una vida a tu lado”, compartió en sus redes sociales.

Hulk y sus reprochables argumentos

Hulk estuvo 12 años casado con Irán Angelo de Souza, con la que tuvo tres hijos: Ian, James y Alice, pero esto no impidió dejarla mal parada ante la opinión pública y argumentar que se casó con la madre de sus hijos para que no sea expulsada de China, donde jugaba.

Camila terminó con matrimonio de Hulk e Iran Angelo (Instagram)

Luego fue más allá y declaró que su relación no estuvo basada en el amor. “Ella sabe muy bien cuándo la conocí y dónde trabajaba, lo que hizo. No voy a entrar en detalles por mis hijos (...) Empezamos a salir y en menos de un mes quedó embarazada, y yo dije ‘no hay problema, me hago cargo’. Mi matrimonio no fue por amor, por pasión, nada. Fue un accidente y yo como hombre asumí el control”, señaló.