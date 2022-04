Tal vez Humberto Bandenay ganó gran notoriedad con su explosivo debut en UFC hace 5 años, sin embargo, su nombre ya es marca registrada en el MMA peruano, no solo como uno de los peleadores más importantes de la escena, sino también, ahora, como el promotor principal de la Warriors Combat Championship (WCC).

Y es que, con el afán de hacer crecer este deporte en el país y de darle la oportunidad a cientos de peleadores nacionales, Bandenay decidió cruzar la vereda y emprender un proyecto que en menos de un año ya viene dando frutos.

Cinco eventos, uno de ellos en provincia y un acuerdo televisivo con DirecTV nos hablan de una compañía con mucha proyección. Trome conversó con Bandenay sobre el gran momento profesional que vive.

Volviste a la jaula hace dos meses, y fue tu primera pelea en dos años ¿Cómo se siente retomar la actividad así tan de golpe?

Sí, tuve una para larga y ahora estoy en WCC, más que todo para tener ‘horas de vuelo’ en una jaula. Ya estoy listo, la pelea en Chiclayo me sirvió mucho (ganó el título de peso pluma) y en esta estoy reemplazando a otro peleador. Es un reto.

¿Y cómo se siente pelear en tu casa, Magdalena del Mar?

Es donde yo vivo, me da una motivación especial. Es bonito, voy a estar con toda mi gente. Magdalena consume mucho MMA y apoya el deporte, esperemos que eso se expanda.

¿Qué sabes de tu rival?

Luis Bastidas es colombiano que radica en Ecuador, viene de un background de Muay Thai, es alto y con buena pegada. Yo estoy listo para hacer imponer todo mi trabajo.

Humberto Bandenay luchará frente a su próximo rival el mexicano "Moggly" Benítez el 19 de mayo en la UFC Chile | Foto: Team UN

Su nueva labor de promotor

¿Pensaban en un crecimiento tan rápido?

Si hago algo es para hacer lo mejor, pero hasta yo estoy sorprendido. La marca empezó a posicionarse, eventos en Lima y provincia y ahora viene la tele. Todo lo hacemos con mucha pasión y va a ser bueno para todos los peleadores porque yo, al ser también peleador, sé lo que ellos necesitan.

También le damos mucha vitrina a los chicos de provincia, que sepan que los sueños se pueden lograr. WCC es una empresa que le va a dar oportunidad a todos para en un futuro poder sacar un campeón mundial .

¿Es más difícil ser organizador que peleador?

Sí, mucho más difícil. Cuando peleo me encargo solo de hacer el peso y pelear. Ahora tengo que estar viendo cada detalle, cada peleador, esquina es un mundo aparte.

¿Cómo se llegó a DirecTV?

Ya se venía voceando que WCC estaba haciendo las cosas bien, hubo interés de otras casas televisoras pero apareció lo de DirecTV, y lo que nos atrajo fue que el evento se va a transmitir para Perú, Sudamérica y el Caribe. Es algo que nos enorgullece mucho y nos obliga a seguir adelante.

¿Qué opinas de las críticas? Por ejemplo, hay algunos que piensan que has puesto tu empresa para tener peleas fáciles

Ese tipo de comentarios me tienen sin cuidado, ya estuve en la empresa más grande del mundo y sé quiénes verdaderamente apoyan. No me preocupa eso, mientras hablen de mí o mi empresa es un beneficio. Es lo que ocurre con Conor McGregor, sé que a muchas personas les puedo gustar y a otras no, así que todos pueden ver la transmisión, los que quieren verme ganar y los que quieren verme perder.

¿Qué ves en el futuro para Humberto Bandenay?

Tengo la prioridad de volver a una empresa grande. Había recibido la oferta de volver a UFC pero fue en plena pandemia y querían que reemplace a otro, pero como era en Abu Dabi y no se podía salir del país, no se dio. Ahora, hay empresas que me están llamando pero con mi manager estamos viendo opciones.

¿Y para WCC?

Seguir con DirecTV, vamos a hacer una alianza muy buena. También queremos llegar a más rincones del país, se viene una cartelera en Iquitos y Arequipa. Pare el próximo años buscamos hacer un evento en Colombia o Ecuador.



El Dato:

WCC 5 se llevará a cabo este viernes 22 de abril en el Coliseo Aldo Chamochumbi de Magdalena. Las entradas están a la venta en Joinnus y el evento será transmitido por la señal de DirecTV Combat.

Cartelera completa

70 kilos: Humberto Bandenay vs. Luis ‘Rayo’ Bastidas (Colombia)

66 kilos: Renzo ‘Nene’ Mendez vs. Oscar Guerrero (Ecuador)

Jumachi vs. Chate

Arauco vs, Candiotti

Zavala vs. Fernandez

Loyaga vs. Noriega

Olivera vs. Vilchez

Meza vs. Chaname

Silva vs. Yanez

