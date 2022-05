La final de Champions League entre Real Madrid y Liverpool no dejó a nadie indiferente mucho menos a Ibai Llanos, quien desde una de la tribuna de Stade de France de Saint-Denis en París ha sorprendido a sus seguidores advirtiendo una derrota del equipo de sus amores a manos de Liverpool una provocadora publicación a pocas horas de la esperada final.

El popular streamer español hoy espera batir récord en en su canal de Twitch y ha empezado a calentar una de las más grandes definiciones europeas con uno de sus clásicos tuit en donde lejos de vaticinar un resultado del partido, tuvo la intención de viralizar su comentario.

Dedos cruzados y miles de reacciones causó el enunciado de Ibai llanos en su cuenta de Twitter. “ Me jode. Me jode mucho haber venido hasta París para ver perder al Madrid su primera final en 40 años. Alguna hay que perder. Me jode una barbaridad ”, compartió generando una ola de comentarios en contra de parte de los hinchas madridistas.

Ibai Llanos calentó la final de la Champions con provocador tuit (@ibaillanos)

Iba Llanos recibe amenazas por polémico tuit

Este provocador mensaje incluso le valió hasta algunas amenazas al streamer español, quien tomó con mucha deportividad las reacciones de los aficionados y desde el estadio Stade de France compartió algunos momentos del calentamiento del Real Madrid para medir la reacción de los hinchas que bajaron la intensidad con el mediático personaje.

“Reza para ue gane Madrid, porque si pierda ya sabes que pasará”, “ Ibai, de corazón, con todo el buen rollo del mundo, si crees que va a perder, para que vas? Animo joer que tú no eres nada negativo ”, “Me alegra mucho tu predicción, que sabemos que habitualmente es errónea”, fueron algunas de las respuestas al español.

Ibai Llanos convocado por Carlo Ancelotti

Pese a ser cercano de Sergio Agüero y presumir de la amistad con Lionel Messi, Ibai Llanos es un confesó hincha de Real Madrid y su presencia en la final fue la ocasión perfecta para que el club propicie el acercamiento con el influencer español y desde su cuenta de Twitter hizo oficial su relación.

“Nuevo refuerzo”, compartió el club con una foto donde el streamer lucía la casaquilla número ‘10′ con su nombre, un obsequio que le hizo entrega uno de los embajadores del club en la final de la Champions League, Álvaro Arbeloa, ganador de veces de la ‘orejona’.

Real Madrid hizo feliz a Iba Llanos cone ste regalo (Foto: @realmdrid)

Ibai Llanos deja un dardo para Kylian Mbappé

Esa fue la ocasión perfecta para que el personaje también aprovechara para dejarle un mensaje a uno de los jugadores más importante del momento, Kylian Mbappé, quien depreció la posibilidad de fichar por Real Madrid, para renovar con PSG. “Quién quiere a Kylian Mbappé teniendo a éste”, compartió en su cuenta de Instagram