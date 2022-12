Estuvo al borde del ‘infarto’ y del ataque de rabia. Ibai Llanos, uno de los streamer más famoso del mundo, que ha seguido de cerca la campaña de la selección de España, ha sufrido como ninguno la eliminación de la ‘Furia Roja’ de Qatar 2022 a manos de la selección de Marruecos y ha compartido todo su enojo en vivo vía Twich con sus millones de seguidores.

El marcador estaba emparejado y la última jugada de peligro del partido estaba en posesión de España y el balón no consiguió el objetivo y quedó en manos del arquero Bono. “ Buss…Ansu, me cag.. en la p… madre. Esto es penaltis. Es igual que contra Rusia… ”, se levantó de la silla el español, se tomaba la cabeza y se rascaba la barba esperando no correr la misma suerte que en Rusia 2018 a manos del anfitrión.

Sus peores temores llegaron en la primera ejecución de los penales. “ España se ha metido en un lio. El que lanza primero tiene mayores probabilidades de ganar, siempre. Esto es una putada… ”, exclamó el influencer mientras veía el lanzamiento de la moneda entre ambas selecciones en el Education City Stadium.

Ibai Llanos criticó penal de Sergio Busquets

Sus millones de seguidores en Twitch, observaron su primer lamento con el penal de Sarabia. “ No me lo puedo creer, al palo Sababia. Ahora viene Carlos soler un especialista, un hombre que ha lanzado todos los penaltis de Valencia. No me lo puedo creer ”, se lamentaba el mediátaco español.

Su máxima decepción llegaría con el Penal de Sergio Busquets que dejaría en las naos de Bono. “ No se puede ceer, nos e puede pasar así una tanda de penales. Que cruel es el fútbol, amigos. No hay excusas. Espala no ha marcado un gol ni en 120 minutos, ni en penaltis . No soy quién para dar consejos, pero no me gusta que vayan caminando a patear un penal y suavecito ”, criticó la ejecución de Sergio Busquets.

Ibai Llanos: “Marruecos ha hecho historia”

Finalizado el encuentro, Ibai Llanos también aprovechó su cuenta de Twitter para graficar su momento con un tuit más que polémico. “ Me voy a la put... mier... ”, expresó.

“España ha fallado tres penaltis, el que pateó bien lo lanzó al palo. Los penaltis son crueles, pero no son una lotería, hay que jugarlos. Cuartos de final para Marruecos... no se puede decir mucho más, ha conseguido lo que querían y han hecho historia”, dijo con una mezcla de enfado y decepción.