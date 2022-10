Tras las continuas especulaciones sobre su relación sentimental, Mauro Icardi decidió pronunciarse. El futbolista que llegó a préstamo al Galatasaray realizó un ‘live’ en Instagram, en la que decidió sincerarse respecto a su vínculo con su aún esposa, Wanda Nara.

“Si la manera es hacerlo público, lo haremos público. Estaba tan aburrido, se hablaron tantas cosas que tengo que salir a aclarar”, sostuvo Icardi tras las declaraciones de Wanda Nara.

MIRA TAMBIÉN: El fin de una era: Marcelo Gallardo ya no continuará como entrenador de River Plate

“No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos”, agregó el delantero argentino en la transmisión que tuvo más de 100 mil usuarios conectados.

Wanda Nara anunció su separación con Icardi. (Foto: Instagram)

Fuertes declaraciones sobre Wanda Nara

El futbolista que fue prestado por el PSG no se quedó callado respecto a los actos que está realizando su aún pareja: “Es el hazmerreír del mundo entero, no estoy preparado para afrontar todo esto”.

“Wanda hizo una aclaración de que estamos separados. El fin de semana estuve con ella en Argentina y la pasamos bien, estuvimos juntos. Hasta el día siguiente que me volví, todo estaba más que bien. Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir. Todo esto que está pasando no es lo que quiero para mis hijos y mis hijas”, continuó Icardi.

El atacanta albiceleste no aseguró que la separación vaya a ser definitiva: “Veremos qué nos depara. Veremos si seguimos con esta postura y si se puede hacer algo por los nenes. Ya saben la clase de padre que soy y como me comporté con tres nenes que no son míos. Los quiero como si fueran míos, como si los hubiera parido yo. Sé la clase de persona con la que se criaron, hoy por desgracia de la vida, la madre decide romperles”.