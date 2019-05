Iker Casillas abandona hospital tras sufrir infarto: "No sé qué será del futuro, lo importante es estar aquí"

Iker Casillas abandonó este lunes el hospital CUF en Oporto, Portugal, tras sufrir el último miércoles un infarto de miocardio durante un entrenamiento. El futbolista confesó que no sabe cómo será su vida de ahora en adelante.

En declaraciones a la prensa, el astro del Porto contó que le costaba hablar del tema, pero estaba muy agradecido por esta nueva oportunidad que le da la vida. Además Iker Casillas señaló ser una persona con suerte.

"Me emociono un poco, no quiero olvidar al hospital, al doctor Nelson, la gente del Porto, a los médicos y a todos. Me emociono al ver a tanta que gente que ha venido aquí a demostrar su cariño. Ahora me encuentro mucho mejor. Será un reposo de un par de semanas, incluso un par de meses, no sé, la verdad es que me da igual", declaró Iker Casillas.

Recordemos que el exguardameta del Real Madrid se sintió mal luego de la práctica matutina con el Porto FC y fue llevado de emergencia por el cuerpo médico del club.

"No sé qué será del futuro, lo importante es estar aquí. Muchas gracias por la espera y nos veremos pronto", concluyó Iker Casillas. El futbolista recientemente había renovado su contrato con el Oporto hasta 2020, con un curso más opcional, por lo que tenía previsto continuar en el club hasta los 40 años.

Iker Casillas estuvo acompañado de Sara Carbonero a la salida del hospital. La pareja tiene dos niños, Martín (5 años) y Lucas (2 años).