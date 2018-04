Indecopi suspende la venta del álbum "3 Reyes" del Mundial Rusia 2018

Por no contar con los permisos pertinentes. Indecopi ordenó suspender la venta del álbum del mundial de Rusia 2018 “3 Reyes", porque no contaría con las autorizaciones de derechos de autor y derechos conexos.



La Comisión de Derecho de Autor logró constatar que las fotografías de las figuritas del mencionado álbum se encuentran protegidas por la legislación sobre derecho de autor.



Esto quiere decir que el uso de las imágenes requieren de la autorización correspondiente de cada uno de los titulares de los derechos, lo cual no habría ocurrido.



En tanto, la Comisión de Derecho Autor también ordenó la suspensión de todo acto de comunicación al público de la aplicación móvil “ Virtual Stickers”, que se encuentra relacionado al álbum “World Cup Rusia 2018”, el cual se consigna la denominación "3 Reyes".



Según la Comisión de Derecho de Autor, las referidas empresas pueden presentar recursos de apelación en caso lo estimen pertinente dentro del plazo legal.