Independiente vs Corinthians : EN VIVO ONLINE TV Los Diablos Rojos de Avellaneda visitan al 'Timao' este miércoles en el Arena Corinthians por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Libertadores. Independiente obligado a ganar para seguir en carrera por los octavos de final (7:45 p.m. hora de Perú) (21:45 horas de Argentina) (TV: Fox Sports 2 para América)



El Independiente vs Corinthians podría encaminar la clasificación del Timao a octavos, si vence al equipo argentino. Por el contrario, una derrota le daría vida al 'Rojo' y chances a los cuatro equipos para pelear por los dos cupos a la siguiente ronda y el otro a la segunda fase de la Copa Sudamericana.



De cara al Independiente vs Corinthians, el cuadro de Sao Paulo presenta bajas y tendrá que realizar variantes en su equipo titular. El técnico Fabio Carille no contará con los lesionados Fagner, Ralf y René Junior. Pero recupera el atacante Jádson.



El último campeón del Brasileirao, llega al Independiente vs Corinthians con una derrota a cuestas en el torneo local (perdió 1-0 ante Atlético Mineiro) y cedió el liderato al Flamengo.



Un triunfo del Timao en el Independiente vs Corinthians lo colocaría virtualmente como el primer clasificado del grupo (sumaría 10 puntos). En cambio, cualquier otro resultado podría dejarlo, inclusive, en el tercer lugar, fuera de zona de clasificación.

Independiente vs Corinthians: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por Copa Libertadores Independiente vs Corinthians: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por Copa Libertadores

El panorama para los Diablos Rojos es menos alentador. Solo tres puntos lo mantienen al borde de la eliminación de la Libertadores previo al Independiente vs Corinthians. Solo un triunfo le daría vida.



Independiente se ubica a ocho puntos de Boca Juniors, líder de la Superliga argentina, y su objetivo es ahora meterse entre los cuatro primeros para obtener un cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores.



Completa la tabla del Grupo G, Deportivo Lara, segundo con seis puntos, y Millonarios, tercero con cuatro. Corinthians tiene siete y es el líder e Independiente el colero con tres unidades.

Independiente vs Corinthians: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por Copa Libertadores Independiente vs Corinthians: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO por Copa Libertadores

Alineaciones posibles del Independiente vs Corinthians:



Independiente: Martín Campaña; Gastón Silva, Jorge Figal, Fernando Amorebieta, Alan Franco; Nicolás Domingo, Diego Rodríguez, Maximiliano Meza; Martín Benítez, Leandro Fernández y Emmanuel Gigliotti.



Corinthians: Cássio; Guilherme Mantuan, Fabián Balbuena, Henrique, Sidcley, Gabriel, Maycon, Jádson, Rodriguinho; Ángel Romero y Clayson.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.