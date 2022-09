Independiente hizo respetar su localía y venció 1-0 a Newell’s, con gol de Leandro Benegas, en la jornada 21 de la Liga Profesional de Argentina. El choque sobre el césped del Estadio Libertadores de América de Avellaneda fue muy intenso, aunque no solo destacó lo futbolístico, sino también una peculiar escena protagonizada por el árbitro Fernando Rapallini.

El cotejo se acercaba a los 75 minutos y hubo una jugada dividida en la mitad del campo, cuando Lucas Romero tuvo un cruce Guillermo Balzi, de los ‘Leprosos’. No obstante, la acción siguió con su desarrollo habitual, en esta ocasión con Damian Batallini contra Juan García. Esta vez, el colegiado decidió paralizar el encuentro.

En ese instante, Fernando Rapallini fue rápidamente a la zona de conflicto, para evitar una trifulca. Romero, volante de Independiente, no quedó conforme con la disposición del juez, dado que no creía que había falta, y se plantó para encararlo, pero en ese momento sucedió lo menos pensado: el árbitro no pudo detener su marcha y lo golpeó.

Lucas recibió un impacto en la rodilla y terminó tendido sobre el césped, a la vez que el colegiado intentaba ponerlo en pie. Si bien el choque entre los protagonistas fue duro, el futbolista del ‘Rojo’ pudo seguir jugando, hasta que finalmente fue reemplazado por Alan Soñora (82 minutos).

INSÓLITO: al Perro Romero casi lo lesiona... ¡el árbitro Fernando Rapallini!



📺 Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYSdOQ pic.twitter.com/6ax8KUzPAe — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2022

¿Cómo van Independiente y Newell’s?

Actualmente, Newell’s está en la décima posición de la Liga Profesional de Argentina, sumando 29 puntos, a 10 de Boca Juniors, el líder; mientras que Independiente se ubica en la casilla 16, con 27 unidades y atravesando por una buena racha: acumula cuatro triunfos de manera consecutiva.