POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

Ella y el viento se conocen. La libertad y su velocidad son amigas. Pero, por ahora, se tiene que quedar estática, caminando por pequeñas dimensiones y lo asume, lo acepta, porque es para el bien de todos.

Inés Melchor, nuestra maratonista, multicampeona a nivel internacional, va descubriendo habilidades en el obligado aislamiento social al que una pandemia nos ha empujado.

Inés, ¿has desarrollado tu arte culinario?

No soy muy buena cocinando, pero me salen bien los postres.

Dime el que mejor te sale...

Pastel de acelga, de zanahoria y de chocolate.

Creen que, por tu figura, debes comer poquito...

Como bien.

¿Plato preferido?

Pachamanca con papas y habas. No dejo nada.

¿Otro?

Chancho a la caja china, con choclo y papa.

Algunos están aprendiendo a bailar...

Tengo dos pies izquierdos.

¿No sales a la pista?

Cuando estoy en reunión familiar y solo a veces.

¿El esposo baila bien?

Para mí, sí.

¿Escuchas salsa a todo volumen?

Soy romántica y de los antiguos me gustan José José, Camilo Sesto, entre otros.

¿Huaynito?

Cuando viajo con mi papá, él pone la música y toda la ruta vamos escuchando.

¿Cómo haces para mantenerte en el peso ideal?

No hay que perder la forma.

¿Y para eso qué se hace?

Entreno de 7 y 30 hasta las 10 de la mañana y en la tarde una hora de 4 a 5.

Has viajado a muchos lados, ¿qué país te impresionó más?

Corea y Japón. La vida es tranquila, ordenada y segura.

¿El peor tráfico?

Sao Paulo. Teníamos que subir al avión que nos regresaba al país y salimos con muchas horas de anticipación, pero las pistas estaban llenas y, al final, no llegamos a tiempo y perdimos el vuelo.

¿La comida más extraña?

En la India. Probé un guiso similar al ají amarillo.

¿Rico?

Tenía un sabor impasable.

A propósito, ¿comes mucho ají?

Sí, me gusta y en Corea comí uno que me adormeció todo el cuerpo.

Pocos saben que tu primer nombre es Santa...

Es que nací un 30 de agosto y es un homenaje a Santa Rosa. Pero nadie me llama por ese nombre.

¿Qué provoca que aflore tu ‘diablito’?

Ja, ja, ja que me mientan, que no cumplan con lo que prometen o si no logro lo que me propuse.

O sea, cuando has perdido una carrera, ¿no lloras de impotencia?

Reniego.

Eres casada, ¿ya hay planes para ampliar la familia?

Con mi esposo nos hemos planteado el tema y siempre nos preguntamos si son tiempos de traer un ser a este mundo, lleno de complicaciones y ahora infectado como está.

Anunciaste tu retiro para este año...

Todas las competencias han pasado para el siguiente año y creo que el 2021 será mi última temporada.

¿A qué te vas a dedicar?

Volveré a ejercer la abogacía registral.

Entonces que todo vaya tal cual lo planeado...

Ahora es momento de respetar lo que indica el gobierno y los peruanos ya hemos demostrado que unidos podemos alcanzar todo lo que nos proponemos.

Gracias por tus palabras de aliento...

A ustedes por la entrevista y mis palmas y respeto a los médicos, policías y enfermeras que se la juegan todos los días por el Perú.