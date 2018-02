Inés Melchor ganó medalla de bronce y subió al podio por Perú en la Media Maratón de Guadalajara [FOTOS]

Los kenianos John Nwangangi, en un gran cierre, y Diana Chemtai, con dominio de punta a cabo de la carrera, ganaron hoy el Medio Maratón de Guadalajara en el que la peruana Inés Melchor fue la tercera mujer mejor ubicada.



Diana Chemtai mostró una superioridad casi arrogante. Salió a unos 3:20 minutos por kilómetro y llegó a sacar unos 700 metros de ventaja para imponerse con un tiempo de 1h 10, seguida de la etíope Risper Bikayi (1h 12:27) y la peruana Inés Melchor (1h 12:32).



La carrera de mujeres se desarrolló a un ritmo rápido del cual Inés Melchor sacó buenos réditos luego de hacer trabajo de equipo en la primera mitad con la mexicana Madaí Pérez, cuarta en el maratón de Chicago de octubre pasado, quien usó la competencia como parte de su preparación para el Maratón de Boston de abril próximo.



"Salimos demasiado rápido, pasé los 10 kilómetros un poco arriba de 33 minutos y la segunda parte fue dura, pero hice el tiempo indicado por mi entrenador", dijo a Pérez, la maratonista más rápida de habla hispana en la historia, colocada séptima con 1h 13:31, dos segundos delante de su compatriota Brenda Flores, con marca personal de 1h 13:33.

Las declaraciones de Inés Melchor:

Inés Melchor ganó medalla de bronce y subió al podio por Perú en la Media Maratón de Guadalajara

Medio Maratón buscó este domingo el sello de oro de la IAFF y si lo logra se convertirá en la primera carrera de México con esa distinción y en el segundo 21k con 97,5 metros más importante de América Latina, detrás del de Bogotá



En una carrera peleada en el concurso masculino, Nwangangi vino de atrás y se impuso con 1h 03:49, seguido de su compatriota Rhonzas Kilimo (1h 03:50) y del etíope Dawit Fikadu (1h 03:53).



Con una temperatura fresca en la urbe del occidente mexicano, el mexicano Juan Carlos Romero, medallista de los Juegos Panamericanos del 2011 en esta ciudad, marcó el paso del grupo puntero en los primeros 10 kilómetros en los que los de adelante se desplazaron a unos tres minutos por kilómetros.



Romero acabó su trabajo de "liebre" en el kilómetro 10 y alrededor del 13 la carrera comenzó a definirse; los tres ganadores se fueron adelante con Fikadu en la punta y los dos kenianos al acecho.



En el 17 Nwangangi se retrasó y aunque pareció acabado luego se recuperó y llegó fuerte a los últimos metros en los que tomó una ventaja milimétrica que sostuvo para ganar por un segundo.



"No me quedé como consecuencia de una crisis, sino por estrategia. La idea fue salir de la parte de las subidas y llegar bien al final y me resultó", dijo a Efe Nwangangi.

