Inglaterra vs Croacia EN VIVO EN DIRECTO DIRECTV TV ONLINE por Liga de Naciones de UEFA

Inglaterra vs Croacia EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Tres Leones' reciben este domingo a los 'Vatreni' en el mítico estadio Wembley en busca del pase al Final Four de la Liga de Naciones de UEFA. El partido arrancará a las 9:00 a.m. por la señal de DirecTV para Latinoamérica.



¿vas a seguir el Inglaterra vs Croacia vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. No te lo pierdas.



Inglaterra y Croacia protagonizarán un vibrante duelo, donde el ganador tendrá los boletos para el Final Four de la Liga de Naciones de UEFA. El que caiga se va la descenso del certamen. Cualquier cosa puede pasar.



¿Y qué pasaría con España? En caso haya un vencedor entre Inglaterra y Croacia, los de Luis Enrique serán eliminados de la siguiente etapa. Españoles solo esperan un empate para la clasificación.

Inglaterra y Croacia, que también se vieron las caras en el Mundial Rusia 2018 en semifinales (pasaron los 'Vatreni'), empataron 0-0 en la ida de la Liga de Naciones de UEFA.



Inglaterra vs Croacia: Alineaciones probables



Inglaterra: Pickford, Walker, Stones, Gomez, Chilwell, Dier, Hernderson, Alli, Rashford, Sterling, Kane.



Croacia: Kalinic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj, Kovacic, Brozovic, Modric, Rebic, Perisic, Kramaric.