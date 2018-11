ONLINE TV Inglaterravs Estados Unidos EN DIRECTO La selección inglesa se enfrenta a los norteamericanos este jueves en el Wembley Stadium de Londres en partido amistoso internacional por fecha FIFA. El duelo conmemora la despedida del goleador histórico inglés Wayne Rooney. (3:00 p.m. hora peruana) (TV: Univisión Sports para USA) (20:00 horas inglesas) (TV: Sky Sports para Reino Unido)



El partido Inglaterra vs Estados Unidos , se jugará en medio del emotivo reconocimiento a uno de sus mayores estrellas, Wayne Rooney , que completará su partido 200 con los ingleses y partirá rumbo a la MLS para coronar una exitosa carrera profesional. Es probable, que sea la último como jugador en el mítico estadio de Wembley.



El marco del Inglaterra vs Estados Unidos será oportuno para rendirse a los goles de Wayne Rooney, el máximo goleador inglés de la historia de su selección con 53 tantos. El delantero sigue brillando en el DC United de la MLS.



El técnico Dave Sarachan, confía en su goleador Christian Pulisic para dar pelea en el Inglaterra vs Estados Unidos , pese a la fiesta de Rooney.

Inglaterra vs USA: Despedida de Wayne Rooney en amistoso FIFA

Por otro lado, el técnico inglés Gareth Southgate, necesita poner a punto a su equipo en el Inglaterra vs Estados Unidos, ya que el siguiente martes se juega su pase al Play Off de la Liga de las Naciones UEFA.



El homenaje a Rooney, tendrá también la atención en partido del Grupo A4 del torneo europeo. España juega ante Croacia y cualquier resultado puede complicar las aspiraciones del cuadro inglés, que precisamente cierra la serie ante los croatas en casa.

England vs USA: ONLINE TV Con Wayne Rooney por Univisión y Sky Sports Amistoso FIFA England vs USA: ONLINE TV Con Wayne Rooney por Univisión y Sky Sports Amistoso FIFA

Posibles alineaciones del Inglaterra vs Estados Unidos:



Inglaterra: Jack Butland; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Michael Keane, Luke Shaw; Fabian Delph, Ruben Loftus-Cheek, Harry Winks; Jadon Sancho, Callum Wilson, Jesse Lingard.

Estados Unidos : Brad Guzan; DeAndre Yedlin, John Brooks, Matt Miazga, Cameron Carter-Vickers; Kellyn Acosta, Wil Trapp, Julian Green, Tim Weah, Christian Pulisic; Bobby Wood.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.