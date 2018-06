Inglaterra vs Nigeria EN VIVO EN DIRECTO . La selección inglesa se medirá este sábado 2 de junio a las 11:15 a.m. (hora peruana) en el estadio de Wembley con capacidad para 90 mil personas en un partido amistoso rumbo al Mundial Rusia 2018. El partido irá por ESPN para todo Latinoamérica .



Los europeos disputarán su penúltimo amistoso de preparación y buscarán una victoria que les de más confianza para la cita mundialista. El entrenador Gareth Southgate ya tiene la lista de 23 jugadores y solo espera encontrar un estilo de juego.



HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Perú / 11:15 a.m.

Colombia / 11:15 a.m.

Ecuador / 11:15 a.m.

Chile / 12:15 p.m.

España / 6:15 p.m.

Argentina / 1:15 p.m.

Los Ángeles / 9:15 a.m.

New Jersey / 12:15 p.m.



Inglaterra tiene mucha confianza en hacer un buen mundial por el grupo de jugadores que se ha armado. El líder de esta selección es Harry Kane y busca consolidar a sus demás compañeros en un solo objetivo: la copa del mundo.



Los ingleses jugaron el pasado domingo frente a Italia y terminaron igualando 1 a 1. Su último amistoso de cara a Rusia 2018 será frente a Costa Rica.



Por otro lado, Nigeria quien también se prepara para el mundial, busca encontrar su mejor versión. La selección dirigida por el alemán Rohr empató con el Congo en su último amistoso y no ha podido encontrar un estilo de juego sólido.



De igual manera, Nigeria tendrá un último amistoso , aparte de Inglaterra, frente a República Checa. Recordemos que europeos y africanos se han enfrentado en dos ocasiones en toda su historia. Los ingleses les ganaron en una oportunidad, empataron una vez y los africanos nunca han podido ganarles.



Inglaterra deberá ponerse a punto para debutar en Rusia 2018 frente a Túnez el 18 de junio. Además, tendrá que medirse contra Panamá y Bélgica .



Mientras que, Nigeria deberá debutar con Croacia y luego enfrentar a Argentina e Islandia con respecto al grupo D.



Probables alineaciones:

​Inglaterra: Butland; Maguire Walker, Stones, Trippier, Ashley Young, Dier, Lingard, Delle Alli, Rashford y Harry Kane.



Nigeria: Uzoho; Echiejile, Balogum, Troost Ekong, Ebuehi, Oni, Obi Mikel, Etebo, Nwakwo, Iheanacho y Musa.