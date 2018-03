Instagram: Diego Costa se burló de Antonio Conte de la peor manera en el Chelsea vs Barcelona [FOTOS]

En el Barcelona vs Chelsea, hubo un ausente que los hinchas ‘blues’ deben haber extrañado: Diego Costa. Sin embargo, el actual delantero de Atlético de Madrid se hizo presente en Instagram.



Es conocido que Diego Costa y Conte, entrenador de Chelsea, jamás se llevaron bien. Por eso se burló del técnico previo al encuentro por la Champions League en su Instagram Stories.



Diego Costa aprovecha cada oportunidad para desprestigiar al entrenador de Chelsea y esta vez no fue la excepción con una imagen en su cuenta de Instagram.



Diego Costa publicó el once con el que Chelsea se enfrentaría a Barcelona, borrando el nombre de Conte de la foto.



Diego Costa y Conte coincidieron durante la pasada temporada en el Chelsea y las malas relaciones entre ellos terminaron con el brasileño vestido de nuevo de rojiblanco.



