La periodista Nair Aliaga expresó su molestia por la filtración de su información personal a través de redes sociales, lo cual ha generado que no solo reciba mensajes de desconocidos sino también al mal uso de su documento de identidad para que terceros consiguiesen entradas al clásico entre Universitario y Alianza Lima.

Por medio de su cuenta en Instagram, la periodista de Gol Perú compartió su malestar por el accionar de gente inescrupulosa que difundió sus datos en grupos de Facebook, como su número de DNI o su número de celular.

“Vi que están compartiendo mis datos en páginas de Facebook. Lo único que puedo pedir es que, si a usted le llega eso, no colabore compartiéndolo. Hoy me hablaron varias personas por WhatsApp e incluso me agregaron a grupos. A mí me encanta estar cerca de ustedes, pero bueno…se están pasando, se están pasando, ¡se están pasando!”, señaló inicialmente.

Nair Aliaga denunció filtración de sus datos.

Usaron su código para el Universitario vs Alianza Lima

Tras ello, Aliaga se mostró molesta debido a que una persona utilizó su número de DNI para hacer uso del código que le brindaba entradas gratuitas para el Universitario vs Alianza de este domingo.

“Hoy me di cuenta que ya usaron mi DNI para tener el beneficio y comprar entradas para el clásico. De verdad que se están pasando muchísimo. NO LO PUEDO CREER”, publico la joven, quien procedió a presentar un reclamo a Teleticket para que se anulase dicha compra no realizada por ella.