Instagram: Novia de André Carrillo enternece con fotos de sus gemelos [VIDEO] 

André Carrillo necesita un babero extra largo. El delantero del Watfrod , no solo vive un momento feliz por la clasificación a Rusia 2018, sino que su felicidad fue completada con el nacimiento de sus gemelos Cedric y Samira, quienes alegran su vida desde noviembre del año pasado.



André Carrillo no ha compartido mucho la intimidad con sus pequeños gemelos, pero no ha dudado en dedicarles su primer gol en Inglaterra, ante Bristol City. Un acto que ha dejó conmovida a la madre de sus hijos, la modelo española, Suhaila Jad Gómez y esta ha reaccionado desde su cuenta en Instagram.



La exchica reality de España y pareja de André Carrillo compartió algunas fotografías de sus pequeños en sus redes sociales, mientras su esposo concentraba con el Watford. "Gracias por regalarme estos momentos. Más emocionante ver cómo les dedicas un gol a los babies LoVe YoU", resume en sus redes sociales.



La también ex tenista profesional, compartió además desde su cuenta en Instagram otra imagen al lado de Samira, con un cariñoso mensaje: "Me pasaría el día entero besándote". De inmediato llegaron los mensajes de apoyo de los hinchas de André Carrillo, del Watford y de sus seguidores en España: "Qué maravilla de fotografía", "Qué bonitas", "¡Qué bella imagen! Guapas", "Es súper linda" y "Qué bollito"

La princesita de la casa SAMIRA❤️❤️❤️ Una publicación compartida por Suhaila Jad Gómez (@suhailajad) el Dic 25, 2017 at 12:53 PST

My boy Cedric ❤️❤️❤️ Una publicación compartida por Suhaila Jad Gómez (@suhailajad) el Dic 25, 2017 at 1:08 PST