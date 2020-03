Coronavirus en España | Para nadie es una secreto que Gareth Bale, goleador de Real Madrid, es un amante del golf, tanto como del fútbol, situación que le trajo más de un problema con la hinchada del cuadro madridista. Hoy el galés en medio de la cuarentena por coronavuirus ha mezclado su pasión por las dos disciplinas y ha compartido un video en Instagram que ya se ha vuelto viral.

Gareth Bale demostró toda su habilidad para el fútbol en un Challenge muy pocas veces visto, donde la coordinación corporal sorprendió no solo por dominar la pelotita de gol, sino por hacer una mixtura con el palo de hierro en una de sus manos y combinar los golpes a la pelota y luego adormecerla en la nuca.

El delantero del Real Madrid al igual que el resto del plantel el plantel, vive los días en aislamiento social luego que uno de los integrantes del plantel de básquetbol profesional diera positivo. En este tiempo muerto gales no deja de practicar y mantener su handicap. Recordemos que hace unos días Gareth Bale también subió un video a redes sociales en el ‘Green’ donde mostró una sutileza para llevar la pelota hasta el hoyo.

Gareth Bale domina pelota de golf durante cuarentena por coronavirus

¿Viviendo los últimos días en Madrid?

El nivel de Gareth Bale en Real Madrid ha ido de más a menos. Ya no es el mismo de antes, no trasciende, se la pasa lesionado y por ello la dirigencia le ha bajado el dedo, abriéndole la puerta de salida. Así lo afirmó hace unos días el diario AS y el COVID-19 tendría mucho que ver





Bale perfecciona su técnica en el golf mientras espera la reanudación del fútbol.

.

El citado medio de la capital española mencionó a través de su edición digital que Real Madrid “se prepara para separar su camino y de Gareth Bale en el verano europeo que viene". La propagación del coronavirus “afecta deportiva y económicamente al club”, por lo que el galés tendrá que salir.