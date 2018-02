Claudio Pizarro sabe que la vida no es solo fútbol y por eso decidió, junto al resto de sus compañeros, disfrutar del famoso Carnaval de Colonia, aunque su equipo marche en zona de descenso en la Bundesliga. El delantero de la selección peruana no dudó en compartir este momento desde su cuenta de Instagram.



Claudio Pizarro fue publicando historias en Isntagram de los momentos en que el club llegó hasta el centro histórico de la ciudad y empezaron a lanzar dulces, como parte de los festejos propios de febrero.



Claudio Pizarro sabe que no puede ser presa de la impaciencia en su objetivo de regresar a la selección peruana. Ricardo Gareca a puesto las opciones del 'Bombardero' a la par de sus compañeros de la 'Blanquirroja' y el goleador histórico de la Bundesliga guarda esperanzas de llegar a Rusia 2018.



Una publicación compartida de CP14 (@claupiza14) el Feb 12, 2018 at 4:16 PST

Tal como lo muestra en su cuenta de Instagram, Claudio Pizarro, vistió el atuendo típico de los carnavales: un traje rojiblanco, al igual que sus compañeros de equipo, quienes estaban montados en un camión clásico y desde donde fotografiaban los porneres de la festividad.



Así vivió Claudio Pizarro los carnavales en Colonia

El 'Bombardero' observó a un compatriota con la camiseta de la selección peruana y lo señaló con un emoji con la bandera del Perú, una herramienta de Instagram para resaltar al hincha del resto de personas en el carnaval.



Colonia marcha en la última posición de la Bundesliga y de no entrar en una racha de resultados positivos en las próximas fechas, el equipo estaría condenado al descenso.