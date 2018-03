Instagram viral: Neymar y su conmovedor mensaje tras saber que no estará en el Real Madrid-PSG de Champions

Instagram viral : Neymar será el gran ausente del partido de vuelta entre Real Madrid y PSG por octavos de final de Champions League en Francia. Tras ello, el delantero brasileño se manifestó en la popular red social.



Como se sabe, Neymar será operado en Brasil de la fisura del quinto metatarso del pie derecho que sufrió el pasado domingo en el PSG vs Marsella del campeonato doméstico.



"Los obstáculos no deben impedirte. Si encuentras una pared, no desistas, descubre cómo escalarla", fue el mensaje que Neymar compartió en su cuenta de Instagram.

Neymar será baja en el PSG entre 6 a 8 semanas, por lo que quedará al margen del duelo con Real Madrid y varios partidos del campeonato local.