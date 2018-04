Instagram viral: Renato Tapia ofrece estos regalos a quienes lo ayuden a llenar su álbum Panini [FOTOS]

Instagram viral : Renato Tapia quiere premiar a los hinchas de la selección peruana que lo ayuden a llenar su álbum Panini, pues no tiene con quién hacer intercambio de figuritas en Holanda, donde juega en la actualidad.



A través de su cuenta de Instagram, Renato Tapia publicó la lista de figuritas que le faltan para llenar el álbum de Panini.



"¡Muchachos! Coleccionando el álbum aquí en Rotterdam (Holanda), me doy cuenta que no tengo con quién cambiar figuritas, así que hago un pedido a la gente peruana para que me ayude con las 30 figuritas que me faltan", escribió Renato Tapia en Instagram.



Renato Tapia en instagram Renato Tapia en instagram

¿Qué te puede ganar si ayudas a Renato Tapia? "Si llegas a conseguir todas las figuritas de uno de los grupos, sube una foto en mi post de Facebook (link en mi bio) y automáticamente estarás participando de un sorteo. ¡Entre los que las puedan conseguir sortearé dos camisetas autografiadas de la Selección Peruana y unos chimpunes! ¡Ayúdenmeeee!", se lee.