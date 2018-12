Inter de Milan recibió duro castigo por ofensas racistas a Koulibaly en pleno partido ante Napoli

Inter ha sido castigado a jugar dos partidos como local a puerta cerrada y otro más sin contar con la afición de la 'Curva', tras los insultos racistas que pronunciaron los seguidores del club a los jugadores de raza negra del Nápoles, especialmente al defensor Kalidou Koulibaly.



El juez deportivo de la Serie A (Primera División) comunicó su decisión en una nota oficial en la que subraya "los coros territoriales pronunciados durante todo el partido contra los hinchas del equipo rival" y también los "cánticos racistas contra Kalidou Koulibaly".



El juez además ha sancionado con dos jornadas de descalificación al propio Koulibaly y a Lorenzo Insigne por sus actitudes durante el partido Inter-Nápoles, que se saldó ayer con la victoria del club milanés por 1-0.



El juez ha sancionado a Koulibaly por los "aplausos irónicos" practicados al árbitro Paolo Silvio Mazzoleni cuando fue expulsado en el minuto 81, mientras que Insigne ha sido castigado por haber dirigido al colegiado "insultos graves".

Los aficionados del Inter y del Nápoles se enfrentaron antes de que comenzara el choque en unos altercados que se saldaron con cuatro personas apuñaladas y otra fallecida tras ser atropellada por una furgoneta.



La tensión continuó después dentro del estadio San Siro, donde los seguidores del Inter corearon improperios contra varios jugadores, entre ellos Koulibaly, que terminó expulsado.



Estos episodios han sido condenados con firmeza por varias figuras del mundo del fútbol y el presidente de la Serie A, Gaetano Miccichè, ha dicho que situaciones similares no se pueden repetir en el futuro.



Por ello, ha garantizado en una nota que se estudiarán medidas para suspender de inmediato los partidos en los que se canten frases discriminatorias y racistas.



El Inter ha publicado un comunicado en el que ha efectuado un llamamiento al respeto y a la inclusión, y ha señalado que el club siempre ha estado comprometido para "ayudar a crear un futuro libre de discriminación".



"Desde esa noche, hace 110 años, cuando nuestros fundadores nos pusieron en camino, siempre hemos rechazado cualquier forma de discriminación. Por eso hoy nos sentimos obligados, una vez más, a reiterar que cualquiera que no comprenda o acepte nuestra historia, la historia de este club, no es uno de nosotros", ha indicado.

