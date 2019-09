Internacional vs Atlético Paranaense EN VIVO Con Paolo Guerrero, se miden por la final ida de Copa de Brasil

Internacional vs Atlético Paranaense EN VIVO EN DIRECTO. El 'Colorado' de Paolo Guerrero visita este miércoles al 'Huracán' en el Estadio Arena da baixada por la final ida de Copa de Brasil. El partido arrancará a las 7:30 p.m. de Perú por la señal de GOLTV para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Internacional vs Atlético Paranaense vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Llegó el gran desafío de Paolo Guerrero con Internacional. El peruano pidió no ser convocado a la selección peruana por fecha FIFA para llevar a su club a la final de la Copa Brasil. Y así fue.

En semifinales anotó dos goles frente a Cruzeiro y logró los boletos para la final de Copa Brasil, donde se medirá con el siempre complicado Atlético Paranaense, que viene de eliminar a Gremio en tanda de penales.



Internacional viene de ganar 1-0 a Sao Paulo en condición de local sin Paolo Guerrero. EL 'Depredador' descansó para llegar en óptimas condiciones a la primera final de Copa de Brasil. Atlético Paranaense, por su parte, igualó 1-1 con Santos.



La vuelta entre Internacional y Atlético Paranaense se llevará a cabo el miércoles 18 de setiembre en el Estadio Beira-Rio de Porto Alegre, desde las 7:30 p.m. de Perú.