Internacional vs Chapecoense: Con Paolo Guerrero, hora y canal del partido por fecha 20 del Brasileirao

Internacional vs Chapecoense. El 'Colorado' visita este domingo al 'Campeón Eterno' en el Estadio Beira-Río de Porto Alegre por la fecha 20 del Brasileirao. Todo arranca a las 9:00 a.m. de Perú (11:00 a.m. de Brasil por Premiere TV). ¡ Paolo Guerrero será titular!



¿Vas a seguir el Internacional vs Chapecoense vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. No te lo pierdas.



Internacional del peruano Paolo Guerrero tiene que voltear la página tras perder la final de Copa Brasil ante Atlético Paranaense en partidos de ida de y vuelta. Ahora solo tienen que pensar en el Brasileirao.

Internacional marcha en la casilla 5 de la tabla de posiciones del Brasileirao con 33 puntos, a 12 del líder Flamengo. Chapecoense, por su parte, es penúltimo con apenas 14 unidades.



Con Paolo Guerrero titular, Internacional espera regalarle los 3 puntos a su hinchada, que se encuentra dolida por el presente de su equipo , pues también quedó fuera de semifinales de Copa Libertadores.