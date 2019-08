Internacional vs Corinthians: EN VIVO Con Paolo Guerrero, juegan por el Brasileirao

Internacional vs Corinthians : EN VIVO ONLINE TV El cuadro Colorado se enfrenta al 'Timao' este domingo en el estadio José Pinheiro Borda de Porto Alegre por la fecha 14 del Brasileirao. Con Paolo Guerrero, Internacional busca un triunfo ante Corinthians para recuperar terrero en la tabla de posiciones del torneo brasileño. (9:00 a.m. hora peruana)



El partido Internacional vs Corinthians, será clave para el Colorado, si quiere mantener la expectativa de trepar a los primeros lugares del Brasileirao.



En la previa del Internacional vs Corinthians, los locales con Paolo Guerrero, no han conseguido regularidad en los resultados y han empatado, perdido y ganado en sus últimas presentaciones.



Inter de Porto Alegre se alejó del líder Santos a 12 puntos, y respecto al segundo Palmeiras, a ocho unidades. El Colorado afronta la Copa Libertadores y le ha dado prioridad en el sistema de rotaciones del DT Odair Hellmann.



Internacional se encuentra en cuartos de final de la Copa Libertadores y en las semifinales de la Copa de Brasil. Por ello, ante Corinthians necesita un triunfo para no perder de vista los primeros lugares.



En el caso de Corinthians, que afronta la Copa Sudamericana, necesita un triunfo para meterse en la pelea por el segundo lugar, junto a Palmeiras, Flamengo y Sao Paulo.

