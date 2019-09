Internacional vs Cruzeiro EN VIVO con Paolo Guerrero por la vuelta de cuartos de final de la Copa Brasil  

Internacional vs Cruzeiro EN VIVO | EN DIRECTO | ON LINE Los 'Colorados', con Paolo Guerrero comandando el ataque reciben al cuadro celeste en busca de su clasificación a la final de la Copa de Brasil. El duelo pactado desde las 7.30 p.m., (hora peruana) en el estadio Beira-Río, lo puedes seguir desde la señal de GolTV para Latinoamerica.



¿Vas a seguir el Internacional vs Cruzeiro vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Porto Alegre.



Los 'Colorados' llegan a este Internacional vs Cruzeiro con la intensión de anotar un gol en los primeros minutos y manejar el partido, teniendo en cuenta que en la visita, en Belo Horizonte, el cuadro de Paolo Guerrero logró un 1-0.



Odair Hellmann confía para este Internacional vs Cruzeiro en la capacidad goleadora que ha demostrado Paolo Guerrero cada vez que juega en el Beira-Río. El DT lo cosidera clave para este juego a atal punto de pedirle que deje de lado sus compromiso con la selección peruana para que dispute este partido y una posible final la próxima semana.



Si internacional mantiene la diferencia que consiguió en el primer partido de la Copa Brasil, jugaría una eventual final con el ganador de la llave entre Gremio y Atlético Paranaense.



Precioso tiro libre de Paolo Guerrero provocó gol en el Internacional vs Cruzeiro por Copa de Brasil

Internacional vs. Cruzeiro | Horarios del partido



19:30 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2) 20:30 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay 21:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil 01:30 horas del jueves - Reino Unido 02:30 horas del jueves - España, Alemania, Italia, Francia

La Copa de Brasil es el torneo con el que Inter de Porto Alegre podría cerra una temperada exitosa, luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores. El otro gran torneo que pelean los 'Colorados' es el Brasileirao donde marchan sextos con 27 puntos.



Internacional vs Cruzeiro: Posibles alienaciones.



Internacional : Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro, Nico López; Guerrero. DT. Odair Hellmann.



Cruzeiro: Fábio; Edilson, Dedé, Fabrício Bruno (Léo), Dodô (Egídio); Henrique, Robinho, Thiago Neves, Marquinhos Gabriel; David; Pedro Rocha. DT. Rogério Ceni.