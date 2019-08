Internacional vs Flamengo EN VIVO con Paolo Guerrero por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Internacional vs Flamengo EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO La escuadra colorada sale con el cuchillo entre los dientes para recibir al 'Mengao' y remontar un marcador adverso y acariciar las semifinales de la Copa Libertadores 2019. El duelo con Paolo Guerrero como estandarte en la ofensiva, va desde las 7:30 p.m., en el estadio Beira Río y que puedes seguir por la señal de Fox Sports 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Internacional vs Flamengo vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Porto Alegre.



Los 'Colorados' afrontan este Internacional vs Flamengo confiados en la capacidad goleadora de Paolo Guerrero y la jerarquía cada vez que juegan de locales, además del aliento de las 48.000 almas que que llegan al Beira Rio con la ilusión de avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores.



Paolo Guerero no participó del último encuentro de

del Inter de Porto Alegre que cayó 2-1 contra el Goiás por el torneo local y donde el único titular fue el golero Marcelo Lomba.



Odair Hellmann confía enteramente en Paolo Guerrero y en el liderazgo de Andrés D' Alessandro. Una de las alternativas para el DT es la presencia del uruguayo Nico López, quien llega en sequía de goles. También son opciones Rafael Sobis, y Wellington Silva para acompañar al 'Depredador' en ofensiva.



Gol 1 de Flamengo (Fuente Fox Sports)

Horarios de Internacional vs Flamengo:



Argentina 9:30 p.m.

Perú 7:30 p.m.

Ecuador 7:30 p.m..

Colombia 7:30 p.m.

Chile 8:30 p.m..

Uruguay 9:30 p.m

Estados Unidos (Los Ángeles) 5:30 p.m.

España (Jueves) 2:30 a.m.

Brasil 9:30 p.m

Gol 2 de Flamengo (Fuente Fox Sports)

Por su lado, el 'Mengao' llega con toda la alegría del favorito a este Internacional vs Flamengo, no solo por la diferencia de 2-0 conseguida en Rio de Janiero, sino por tomar la punta del Brasileirao el fin de semana tras golear al Ceará.



Los cariocas buscan en este Internacional vs Flamengo anotar un gol que complique las chances de los de casa para anotar 4 goles si desean pasar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.



La visita llega sin su mediocampista, Willian Arao, quien es baja por sanción y su lugar serpa ocupado por Robert Piris. En contrapeso se integró a la lista el colombiano Gustavo Cuéllar, quien se declaró en rebeldía, debido a que el club no lo quiso vender al Bolonia italiano o al Al-Hilal de Arabia Saudí. Arriba no hay dudad con Gabriel Barbosa, conocido como Gabigol, y desequilibrio de Bruno Henrique, Everton Ribeiro y el talento del uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

Internacional vs Flamengo. Posibles alineaciones:



Internacional: Marcelo Lomba - Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta - Uendel - Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick - Andrés D'Alessandro, Rafael Sobis - Paolo Guerrero. DT: Odair Hellmann.



Flamengo: Diego Alves - Rafinha, Rodrigo Caio, Marí, Filipe Luis - Piris da Motta, Gerson - Bruno Henrique, De Arrascaeta, Everton Ribeiro - Gabigol. DT: Jorge Jesús