Internacional vs Flamengo EN VIVO con Paolo Guerrero por la segunda fecha del Brasileirao

Internacional vs. Flamengo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO Los 'colorados' buscan este miércoles sus primeros tres puntos cuando reciban al 'Mengao' por la fecha 2 del Brasileirao. El duelo a jugarse con la presencia de Paolo Guerrero será en el Estadio Beira-Río desde las 2:00 p.m. (hora peruana).



Paolo Guerrero será uno de los ingredientes que le darán color a este Internacional vs Flamengo. El 'Depredador' no solo debuta en el Brasileirao, sino que lo hará ante su ex equipo que lo vio partir en un salida polémica.

Internacional no pudo debutar con victoria la fecha anterior en su visita al Chapecoense que lo derroto 2-0. Paolo Guerrero no pudo estar debido a la lesión que sufrió en el tobillo izquierdo tras el duelo de Copa Libertadores ante Alianza Lima.



Paolo Guerrero en este Internacional vs Flamengo podría afrontar su primer duelo con Miguel Trauco, quien esta en la lista de jugadores hábiles en el 'Mengao'.



Internacional vs. Flamengo: horarios del partido



México - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Flamengo, en tanto, superó 3-1 a Cruzeiro en su primera presentación en la nueva edición del Brasileirao y el volante Willian Arao sabe que esta es una competencia de largo aliento. "Sabemos de nuestra capacidad, de nuestra calidad. Sabemos que podemos hacer una buena campaña. Si el título vendrá, es otra cosa. Pero sabíamos que empezar bien el Brasileirao era importante", dijo.

Internacional vs. Flamengo: probables alineaciones



Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Iago; Rodrigo Dourado, Patrick, Edenílson D'Alessandro, Nico López; Paolo Guerrero.​



​Flamengo: ​César; Pará, Léo Duarte, Rhodolfo, Renê; Cuéllar, Willian Arão, Giorgian De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa; Bruno Henrique.