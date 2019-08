Internacional vs Flamengo EN VIVO Dónde y cómo ver horarios y canales del partidazo por cuartos ida de Copa Libertadores

Internacional vs Flamengo EN DIRECTO ONLINE. Brasileños buscan dar el primer golpe en cuartos de final ida de Copa Libertadores. El peruano Paolo Guerrero comandará al 'Colorado' ante su ex equipo, el 'Mengao'. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo: horarios, canales y más. ¡No te lo pierdas!



¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Internacional vs Flamengo? Pues este miércoles 21 de agosto en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, que seguro lucirá un espectacular marco de aficionados.



¿A qué hora arranca el Internacional vs Flamengo? Arranca a las 7:30 p.m. para Perú y Colombia. En Estados Unidos y Chile a las 8:30 p.m. En Argentina a las 9:30 p.m. En España a las 2:00 a.m. del 22 de agosto.

¿Qué canales de TV pasarán el Internacional vs Flamengo? Fox Sports 2 trasmitirá para Latinoamérica. En Estados Unidos por beIN SPORTS CONNECT. En España por DAZN Spain.



¿Vas a seguir el Internacional vs Flamengo vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.