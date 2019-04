Internacional vs Gremio EN VIVO Con Paolo Guerrero, final vuelta del Campeonato Gaúcho

Internacional vs Gremio EN VIVO EN DIRECTO. 'Colorado' visita este miércoles al 'Tricolor' en el Estadio Do Gremio por la final vuelta del Campeonato Gaúcho. El peruano Paolo Guerrero será titular. El partido arrancará a las 7:30 p.m. de Perú por Premiere TV para Brasil.



¿Vas a seguir el Internacional vs Gremio vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Tras el 0-0 de la ida, Internacional de Poalo Guerrero está obligado a vencer fuera de casa a Gremio para levantar el Campeonato Gaúcho. Un partidazo imperdible por el título de Porto Alegre.

Pese a que no marcó en el primer partido, Paolo Guerrero sigue siendo el jugador más peligroso de Internacional. El delantero peruano acumula 3 goles en 3 partidos con el 'Colorado' desde su regreso a las canchas.



Sin duda, una gran opción para que Paolo Guerrero pueda levantar su primer campeonato con Internacional de Porto Alegre frente a Gremio.

Internacional vs Gremio: Alineaciones probables



Internacional: Lomba; Moledo, Cuesta, Zeca, Iago; Edenílson, D'Alessandro, Rithely, Patrick; López, Guerrero.



Gremio: Victor; Geromel, Kannemann, Cortez, Gomes; Maicon, Pyerre, Henrique, André; Alisson, Everton.