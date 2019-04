Internacional vs Palestino EN VIVO con Paolo Guerrero defiende punta en Copa Libertadores 

Internacional vs Palestino EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | Los 'Colorados', con Paolo Guerrero a la cabeza, saltan al pasto del estadio Beira Río este martes para recibir a los árabes chilenos en la cuarta fecha Grupo A de Copa Libertadores. El encuentro está pactado a las 7:30 p.m., y puedes seguirlo por la señal de FOX Sport para esta parte del continente.



¿Vas a seguir el Internacional vs Palestino vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



El cuadro gaucho líder del Grupo A buscará en este Internacional vs Palestino, hacer pagar los platos rotos a los chilenos del tropezón ante River Plate en la jornada pasada. A diferencia de ese encuentro el cuadro colorado contará con la participación de Paolo Guerrero quien debutó con gol en el campeonato local.



Odair Hellmann ha evitado confirmar a Paolo Guerrero para el Internacional vs Palestino "Él tuvo un buen debut, marco gol y nos genera confianza. Es otro jugador calificado para el grupo. Para el martes, vamos a conversar y ver cuáles son las circunstancias", señaló el DT brasileño.



Los argentinos Víctor Cuesta, en la defensa. Andrés D'Alessandro, en la volante y el atacante uruguayo Nico López, reservados en el partido contra el Caxías, este martes serán de la partida en el Internacional vs Palestino.



Gol de Paolo Guerrero: Inter de Porto Alegre (Video: Sportv)

El conjunto árabe llega entonado a este Internacional vs Palestino, tras golear 3-0 a Alianza Lima en Matute y suma 4 unidades en el Grupo A de la Copa Libertadores.



El técnico chileno Ivo Bassay debe mantener no pretende mover un solo jugador en el once que superó a los victorianos y en la que sobresalen el portero Ignacio González y los argentinos Agustín Farías, Julián Fernández y Lucas Passerini

Internacional vs Palestino: Posibles alineaciones.



Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Andrés D'Alessandro; Nico López y Rafael Sobis (o Paolo Guerrero).



Palestino: Ignacio González; Brayan Véjar, Luis Del Pino, Fabián Ahumada, Guillermo Soto; Cristóbal Jorquera, Agustín Farías, Julián Fernández, César Cortés; Enzo Guerrero y Lucas Passerini.