Internacional vs Palmeiras EN VIVO Con Paolo Guerrero, se miden por cuartos de final ida de Copa de Brasil

Internacional vs Palmeiras EN VIVO EN DIRECTO. El 'Colorado' visita este miércoles al 'Verdao' en Allianz Parque de Sao Paulo por cuartos de final ida de Copa de Brasil. Todo arranca a las 7.30 p.m. de Perú. Paolo Guerrero estaría desde el arranque.



¿Vas a seguir el Internacional vs Palmeiras vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Luego de su gran participación en la Copa América, donde marcó 3 goles y llegó hasta la final, Paolo Guerrero se mete de lleno en la Copa de Brasil con su club Internacional de Porto Alegre.

Al parecer, el técnico de Internacional, Odair Hellmann, no dará descanso a Paolo Guerrero, ya que se viene un duelo vital con Palmeiras por la ida de Copa de Brasil. El 'profe' sabe que lo necesita.



Así, y de no media ningún inconveniente de último minuto, Paolo Guerrero estará en el once titular de Internacional frente a Palmeiras, que tiene jugadores de mucho nombre como Felipe Melo, Ramires y Deyverson.



La última vez que Internacional y Palmeiras se vieron las caras fue por el Brasileirao, el pasado 4 de mayo, donde el 'Verdao' se impuso 1-0 de local. Paolo Guerrero jugó dicho partido.