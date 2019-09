Internacional vs Sao Paulo EN VIVO Con Paolo Guerrero, chocan en Porto Alegre por el Brasileirao

Internacional vs Sao Paulo EN VIVO EN DIRECTO. El 'Colorado' recibe este sábado al 'Tricolor' en el Estadio Beira-Rio de Porto Alegre por la fecha 18 del Brasileirao. El partido arrancará a las 5:00 p.m. de Perú (7:00 p.m. de Argentina y Brasil). El peruano Paolo Guerrero será titular.



¿Vas a seguir el Internacional vs Sao Paulo vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. No te lo pierdas.



Luego de clasificar a la final de Copa de Brasil, donde Paolo Guerrero anotó un doblete, Internacional mide fuerzas con Sao Paulo por el Brasileirao, principal campeonato de la Primera División de Brasil.

Internacional de Paolo Guerrero marcha en la casilla 6 de la tabla de posiciones del Brasileirao con 27 puntos. Mientras que Sao Paulo en el cuarto con 31 unidades. El líder es Flamengo con 36 junto a Santos de Christian Cueva.



Paolo Guerrero completó los entrenamiento de Internacional bajo la supervisión de su técnico Odair Hellmann, por lo que arrancaría de titular frente a Sao Paulo en casa por el Brasileirao.