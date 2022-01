El nombramiento del exfutbolista Julio ‘Coyote’ Rivera como nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) ha generado una serie de cuestionamientos, la mayoría en torno a la experiencia del exjugador para asumir tan importante cargo.

En ese sentido, el periodista deportivo Eddie Fleischman, se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter, uniéndose a los cuestionamientos. “Tengo serias dudas de que Julio Rivera cumpla con estos requisitos que dicta la ley”, inició,

Al ser consultado sobre en qué se basan sus dudas, Fleischman se basó en la lista de requisitos, los cuales incluye acreditar experiencia en labores vinculadas a la gestión del deporte (punto 2) y acreditar estudios académicos superiores, de preferencia en gestión y administración (punto 3).

“En el punto 2, quizás consideran que haber sido por lo menos 4 años futbolista cumple con el requisito. No lo creo. Con respecto al punto 3, no tengo ninguna referencia de que haya tenido formación o experiencia gestionando entidades deportivas. Yo considero que no es idóneo”, añadió.

Estos son los requisitos para ser presidente del IPD:

Requisitos para ser presidente del IPD.

Julio ‘Coyote’ Rivera será el nuevo presidente del IPD

El exfutbolista Julio César Rivera Gonzales ha sido designado por el Gobierno como presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Así lo oficializó, este martes, el diario el Peruano a través de la Resolución Suprema 002-2022-MINEDU.

‘Coyote’ ocupara el cargo de máxima autoridad del IPD en lugar de Gustavo San Martín, quien ejerció el cargo de la entidad desde el 6 de noviembre de 2019.