Los agarró de ‘Cholitos’. Irven Ávila llega a la recta final de la Liga 1 en una importante curva de crecimiento y la ha sufrido Alianza Lima, a los pocos minutos de iniciado el partido para incrementar la ventaja de Sporting Cristal en el clásico por la fecha 16 de la LIga1, en el Estadio Nacional.

Los de Roberto Mosquera abrieron el marcador a los 17 minutos tras una gran jugada de Irven Ávila, quien logra habilitar a Marcos Riquelme y este consigue anotar su séptimo gol en la Liga1.

Cuatro minutos después el ‘Cholito’ castigaría la pasividad de la defensa victoriana a la hora de marcar y desde el borde del área sacó un remate seco, potente e imposible de detener para Ángelo Campos, quien quedó descolocado, pues el balón se desviaría antes de entrar al arco blanquiazul.

Irven Ávila y Marcos Riquelme festejan el triunfo parcial en el Estadio Nacional (Foto: GEC)

La Previa

Una final adelantada protagonizarán Alianza Lima y Sporting Cristal cuando se vean las caras en el Estadio Nacional. Pese a que ya todo está definido en la parte alta de la Fase 2, la importancia de este encuentro radica en que el que quede primero en el acumulado, elegirá el orden de localías en la final.

Alianza Lima ya se aseguró el título de la Fase 2, no obstante no quiere perder el paso y enviará lo mejor que tiene al campo. El único cambio es el ingreso de Oswaldo Valenzuela por Josepmir Ballón, quien arrastra una suspensión. Además, se conoció que Jefferson Farfán no estará en lista ya que se le dio un descanso.

Los dirigidos por Carlos Bustos ganaron 1-0 a Carlos Mannucci y confirmaron su pase a la final el campeonato, que justamente lo disputarán contra Sporting Cristal, que conquistó la Fase 1 en la primera parte del año.

TE PUEDE INTERESAR