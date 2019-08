La reina Isabel: ‘Ahora me reconocen en la calle y me piden fotos’

Cuando te dicen que los últimos serán los primeros, tienen mucha razón. Isabel Aco sonríe en cada respuesta, tiene ese tono sincero que mezcla decisión con alegría. La karateca fue la ganadora de la medalla de bronce en kumite categoría +68 kilos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Su presea fue la que bajó el telón a la extraordinaria participación peruana. El último escalón en nuestro ascenso, el primero para la joven de Pueblo Libre.



Tu nombre quedó grabado, fuiste la medalla que cerró la gran participación...

Me encantó todo lo que ha generado, el reconocimiento del pueblo, la alegría de la gente en el coliseo. Me ha llenado de orgullo todo el público en la tribuna alentándonos, gritando, dándonos ese apoyo tan necesario en una competencia muy dura por la calidad de los rivales.



Y les respondiste...

Pero me quedé picona, por eso en el próximo campeonato iré por la medalla de oro. La competencia es dura en mi categoría, pero se vienen un Sudamericano y un Panamericano, allí será distinto. No es fácil, claro, la venezolana con la que peleé está entre las mejores del mundo.

Tienes tres hermanos hombres, deben ser muy celosos...

Ja, ja, ja, especialmente el segundo, él es el más celoso. Yo agradezco que me cuiden, que me den su apoyo, me gusta. Mis otros dos hermanos viven en Estados Unidos, pero siempre están pendientes de mí y cómo me va con mi novio, Benito Geordan.



¿Cuál es tu historia de amor?

Lo conozco desde el colegio, llevamos 7 años de relación. Ambos somos románticos, de repente él un poco más. Nos apoyamos, él sabe que a veces por mi deporte el tiempo no es tanto para vernos, pero me comprende mucho.



¿Fue a alentarte en los Panamericanos?

Claro, estuvo el día que gané la medalla, se sentía nervioso. Yo terminé la competencia y me abracé con mi familia, el segundo abrazo me lo di con él. Me felicitó de sobremanera, está tan contento.

A tus 25 años los estudios también son importantes...

Claro, lo sé, por eso estoy en 6.° ciclo, tercer año, de Psicología en la universidad. Estudio desde el 2012, pero debido al deporte que practico y a que doy clases de karate no puedo llevar muchos cursos, pero agradezco el apoyo de mi centro de estudios, donde postulé en el 2011.



¿Cuál es tu rutina?

De lunes a sábado entreno de 6 a 8:30 de la mañana, y por la tarde, con mi papá, de 6 a 8 de la noche. Entrenar con él es especial, conoce mis fortalezas, mis debilidades y siempre está presto a que mejore, por ejemplo, a pesar de mi contextura.



¿Cómo así?

Es que soy más baja que las demás. Si te fijas bien, el día de la premiación, en el podio yo era una cabeza menos que el resto de las competidoras ja, ja. Por eso mi papá me potencia en la velocidad de piernas y me mejora día a día.

¿Qué tal vamos en la alimentación?

Uy, me gusta mucho la comida. Un rico lomo saltado, con bastante arroz y ajicito. La carapulcra también me gusta mucho, la que prepara mi mamá es muy rica. Del ají de gallina tampoco me puedo olvidar.



¿Y sabes prepararlos?

Claro que sé cocinar, lomo saltado, carapulcra.



¿La última película que viste en el cine?

Fui con un grupo de amigos, vimos ‘Boda sangrienta’, una de terror.



¿Qué tal en la pista de baile?

Soy salsera, me encanta ese ritmo. Me gusta la música de ‘Los 4 de Cuba’, esa canción ‘Tú de qué vas’. A veces salgo a reuniones, festejo con mis amigos, pero solo brindo.

¿Tu vida cambió después de ganar la medalla?

Mucho, es algo hermoso. Ahora me reconocen en la calle y me piden fotos, autógrafos, vivo un presente más que especial. Mi colegio República de Alemania me hizo un reconocimiento, estoy muy feliz. Vivo en Pueblo Libre y que tu centro de estudios te homenajee es algo increíble.



¿A quién recuerdas haberle pedido tu una foto?

Al grupo Ha-Ash, creo que fue en Plaza Norte hace un tiempo. Es un dúo mexicano que me gusta mucho.



¿En tu futuro aparece la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Es lo que más quiero. Esta última buena participación en los Juegos Panamericanos y la medalla me han hecho obtener puntos, ahora debo competir en clasificatorios para lograr el pase a Tokio.



Un mensaje para los jóvenes que ven en ti un ejemplo...

Que sean perseverantes, fuertes. Que luchen por lo que quieren y vayan por ello. El sacrificio es muy importante para alcanzar los sueños.