Isco Alarcón dejó parado a Willy Caballero para su doblete en el Argentina vs España [VIDEO]

¡Qué tal baile! En el Argentina vs España, Isco Alarcón anotó el tercer gol de los ibéricos en el amistoso FIFA previo al Mundial Rusia 2018 en el minuto 51.



Tras un contragolpe en el Argentina vs España, luego que los ibéricos quitaran el balón a los albicelestes, se fueron contra el arco de Willy Caballero.



El mediocampista español se sacó a Caballero, quien solo pudo acompañarlo, mientras la defensa argentina se ponía en orden, sin embargo, Isco Alarcón llegó para poner el tercero para España y doblete en su cuenta personal.



Tras el Argentina vs España, Isco Alarcón será fijo en la selección ibérica para el Mundial Rusia 2018.



Argentina vs España: Segundo gol de Isco Alarcón