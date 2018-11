Italia vsPortugal : EN VIVO ONLINE TV La azzurra se enfrenta al equipo luso HOY sábado en el estadio Giuseppe Meazza de Milán por la fecha 4 del Grupo A3 de la Liga de las Naciones de la UEFA. Italia busca un triunfo ante Portugal en casa en su intento de alcanzar el Play Off final. (2:45 p.m. hora peruana) (TV: DirecTv)



Italia vs Portugal será un partido clave para ambas selecciones. La azzurra necesita un triunfo en su último partido de la serie y esperar hasta el martes para conocer si se mantiene en el primer lugar, cuando se enfrenten los lusos a Polonia.



En cambio, el equipo luso encara el Italia vs Portugal, con tranquilidad luego de ganar sus dos partidos y sumar seis puntos. El líder del Grupo A3, le basta un empate para meterse en las semifinales de los Play Off de la Liga de las Naciones de la UEFA.



"La Liga de Naciones era el objetivo a corto plazo y trataremos de ganar el grupo, pero el objetivo principal es clasificarse para la Eurocopa. Somos una plantilla joven que tiene que adquirir experiencia", dijo Mancini previo al Italia vs Portugal.



El técnico Fernando Santos, decidió no convocar a Cristiano Ronaldo, el gran ausente en el Italia vs Portugal. Ello, en mutuo acuerdo entre el DT y el jugador portugués tras la acusación de violación de CR7, además de su reciente fichaje por la Juventus.

Alineaciones probables del Italia vs Portugal:



Italia: Donnaruma, Florenzi, Chiellini, Bonucci, De Sciglio, Jorginho, Gagliardini, Pellegrini, Bernardeschi, Insigne e Immobile.

Portugal : Patricio, Cancelo, Pepe, Dias, Rui, Neves, Carvalho, Pizzi, Bruma, Silva, Andre Silva y Rafa.

