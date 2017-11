Italia vs Suecia: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO repechaje Rusia 2018

Italia vsSuecia: EN VIVO EN DIRECTO Los italianos se enfrentan a los suecos este viernes en el Friends Arena de Solna

por el partido de ida del repechaje de las Eliminatorias de la UEFA por un cupo a Rusia 2018. Italia obligado a ser protagonista ante Suecia si no se quiere quedar sin cita mundialista. (Hora: 2:45 p.m.) (TV: ESPN 2)



El partido Italia vs Suecia es el más atractivo de la segunda fase de las Eliminatorias de Europa. Además, pone en juego la presencia y uno de las potencias del fútbol. Por ello, en ambos partidos los tanos deberán demostrar su favoritismo.



A los italianos les tocó en el repechaje al segundo rival que todos querían evitar. Así, la llave Italia vs Suecia dejará afuera a una de las dos de las mejores selecciones de las clasificatorias europeas. Los suecos no pierden en casa hace dos temporadas.



Sin duda, el Italia vs Suecia tendrá como resultado una hazaña y a la vez una catastrofe, en cualquiera de los equipos. Los locales dejaron afuera a nada menos que Holanda. "Ni siquiera tomamos en consideración la idea de no ir al Mundial. Sí, un poco de miedo natural" afirmó Daniele De Rossi previo al Italia vs Suecia.



El técnico italiano Ventura deberá de resolver a última hora la baja de Simone Zaza, lesionado en su club Valencia. Eso sí, contará en el ataque con Ciro Immobile. Su acompañante estaría entre Eder Citadin o Andrea Belotti.

Suiza 1-0 Irlanda: Goles y resumen

Pero fiel a su estilo, Italia tiene sus iniciales pero en defensa. Comparado con los tridentes ofensivos, la zaga italiana goza de su 'BBC'. Bonucci, Barzagli y Chiellini. Con su capitán Buffon.



Por el otro bando, Suecia no tienen problemas para alinear a sus figuras. Por ello, estarán desde la partida:

Andreas Granqvist, Emil Forsberg Ola Toivonen y su goleador Marcus Berg.



Italia deberá de hacer realidad su superioridad a partir de las estadisticas. Los 'tanos' lograron imponerse en 11 oportunidades, empataron 6 veces y solo perdieron 6 encuentros.

Alineaciones probables del Italia vs Suecia:



Italia: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, De Rossi, Verratti, Darmian; Immobile, Belotti.



Suecia: Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Durmaz, Ekdal, Johansson, Forsberg; Toivonen, Berg.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.