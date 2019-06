Iván Zamorano a Ricardo Gareca: "Yo llamaría siempre a Claudio Pizarro" |VIDEO |FOTOS

No ver a Claudio Pizarro liderando a la selección peruana resulta extraño para el goleador chileno Iván Zamorano , quien cuestionó la decisión de Ricardo Gareca , sin restarle reconocimiento por su ultima clasificación al Mundial



“No sé cuál es el problema. Yo siempre tendría a un jugador como (Claudio) Pizarro por la experiencia que tiene, pero Gareca ha tomado buenas decisiones. Hoy hablamos solo de la parte futbolística de Perú y no de cosas extra futbolísticas o de indisciplinas como se hablaba anteriormente", dijo el ex Real Madrid.



Asimismo, el mundialista resaltó el regreso de dos jugadores importantes a la ' Blanquirroja'. “El funcionamiento (de Perú) depende de dos hombres fundamentales como Guerrero y Farfán, que se echan el equipo encima y marcan diferencia. Perú es un equipo que hay que tener en cuenta en las eliminatorias”, comentó.





Ivan Zamorano, habla sobre relación entre Claudio Pizarro y Ricardo Gareca en la selección

Asimismo, destacó la vuelta de Carlos Zambrano. “Me parece que está haciendo una buena Copa América, también Cueva en el mediocampo. Son dos hombres que le están dando mucho a Perú”, agregó.



Perú sigue en camino en esta Copa América y el sábado pelea los cuartos de final ante la selección de Uruguay en Salvador de Bahía.