Falta poco para que se juegue el Perú vs. Ecuador por la fecha 8 de las Eliminatorias Qatar 2022. Por ende, Trome buscó la opinión de Jacinto Espinoza, ex arquero de Ecuador y con pasado en Alianza Lima para que analice lo que será el duelo de esta tarde.

¿Cómo analiza el Perú vs. Ecuador?

Sin lugar a duda todos sabemos que, independientemente de la tabla de posición, que nos encontremos siempre los partidos Perú vs. Ecuador han sido considerados clásicos ¿no? Justamente por lo que se vive. Perú no viene en un buen momento, pero es un rival de mucho peligro, conozco el fútbol peruano. En las Eliminatorias pasadas dieron mucho que hablar positivamente y nosotros estamos en una mejor posición, pero eso no quiere decir que será un partido fácil si no bien difícil. Sin embargo, respetando al rival, nosotros tenemos la posibilidad de ganar este partido debido al buen momento que estamos atravesando en una cancha rápida como es la del “Casa Blanca” de Quito. Ecuador es un equipo muy vertical, de acuerdo a la alineación que presentó en Brasil y me parece que hizo un planteamiento defensivo con tres volantes de marca, donde pocas veces creamos situaciones de juego. Me parece que ante Perú debemos atacar al cien por ciento por todos lados y será un bonito partido.

¿Quién fue el jugador más difícil de Perú que enfrentó?

EL fútbol peruano siempre ha tenido grandes futbolistas que dieron cátedra no solo a Sudamérica sino a nivel Mundial. Entonces, yo creo que en su momento determinado no solo eran los delanteros si no los jugadores de mediocampo. Nolberto Solano, El ‘Puma’ Carranza, ‘Chemo’ Del Solar, jugadores que eran difíciles, pero el fútbol peruano tuvo grandes jugadores.

¿Qué significa Alianza Lima para usted?

Siempre he tenido la bendición de que en los clubes donde tuve la posibilidad de ponerme su camiseta, la gente me quiso y me guarda mucho aprecio y respeto. Sin lugar a duda, todo va a enmarcado a que uno pudo haber tenido muchas limitaciones, pero lo dejamos todo dentro de la cancha y eso la gente no lo va a discutir. Haber ido al fútbol peruano, me parece que la mitad más uno, con todo el respeto hacia la ‘U’ y Cristal, es el hincha de Alianza Lima. Viví intensamente esa historia linda y yo creo que aún recuerdo cada momento: los ceviches, cenas con los muchachos con jugadores muy jóvenes como Darío Muchotrigo, Juan Jayo, ‘Kanko’ Rodríguez, José Soto, Waldir Sáenz, Basombrío, en realidad un equipo joven y yo también era chico. Me afectó mucho la lesión que tuve, una lesión terrible que tuve y que me paró dos meses y medio, eso significa ya no continuar. Miguel Ángel Arrué, me vio al entrenamiento al día siguiente con su dialecto chileno: “Oye que haces aquí porque no vas a tu casa” y yo le respondí: “Profesor, yo vine a triunfar”. Eso recuerdo que a la semana que jugamos con Universitario, que perdimos con gol de Baroni, tras una jugada de Jorge Amado Nunes. Es que yo no me recuperé, pero siento que sobre mi estadía en Perú, sin embargo, nadie puede discutir que lo di todo por ese club. Me siento halagado al regresar a Lima luego de 12 años y parecería que yo hubiese jugado toda una vida por el cariño de la gente. Esa es una bendición porque solo jugué tres meses y no estuve en mi esplendor de mis actuaciones, pero dejé un buen recuerdo.

¿A qué se dedica en la actualidad?

Soy un bendecido después de que se apagaron las luces, toda esa burbuja de la fama, Hoy soy asesor político del alcalde del cantón Pedro Moncayo, hace poco estuve como Asambleísta Nacional de mi país. Estamos aprendiendo y aportando al crecimiento del país. Yo radico en Quito, pero trabajo en la Provincia de Pichincha. También soy presidente de Entrenadores de Ecuador. Estuve ocho años como director de deportes de Pichincha, dejando 138 escuelas deportivas funcionando con sus entrenadores e implementos. Además, dejamos tres escuelas de arqueros. Lamentablemente cuando vino la nueva administración yo renuncié antes que me boten.

¿Y cómo le va siendo asesor político?

En cada viaje que tuve tanto con la selección y a nivel de clubes, me compraba entre 4 o 6 libros. Entonces, tuve un entrenador como Francisco Maturana que me dijo: “Hijo, por qué lees la parte deportiva”, y yo respondí: “Porque soy futbolista”, a lo que el señaló:” Tú tienes que leer de todo”. Así me fui autoeducando y hemos ido creciendo. La política es maravillosa cuando tú vas con la vocación de servicio y ayudar haciendo proyectos sociales y deportivos. Hace 22 años tengo mi hotel acá en Quito, llamado ‘El Mirado del Superchinto’. Estoy en un aprendizaje permanente.

¿Usted estudio en la universidad?

Estudié Derecho hasta segundo semestre, estudié Administración de Empresas hasta el tercer semestre, Relaciones Públicas segundo semestre, Periodismo tercer semestre. Me gradué como tecnólogo del deporte y no hice la tesis. Actualmente estudio Hotelería y Turismo cursando el tercer semestre y espero terminarlo. He incursionado en varias ramas, pero no he podido culminar.

¿Cómo un arquero debe lidiar con el error?

Es muy difícil. Tiene que ver primero el carácter y luego de ello se tiene que reactivar para concentrarse. En el fútbol no puedes quedarte con la tristeza de la derrota o alegría del triunfo. La mente del ser humano es frágil.

¿Se arrepiente de algo?

He cometido errores y eso quizás no me permitieron crecer mucho más de lo que fui.

¿Cómo analiza el desempeño de Ricardo Gareca?

Hace poco estaban con la alegría del triunfo y hoy están sumidos en la desesperación y en la amargura de pedir el cambio, cuando ustedes tienen un gran entrenador y lo único que necesitan es confianza. Si ganan el partido de hoy ante Ecuador, lo cual para nosotros sería terrible, ustedes se meten en la pelea porque no hay mucha diferencia entre los que van a clasificar. Me parece que los que van a clasificar fijo son: Brasil, Argentina y Uruguay. El resto peleará los cupos entre Ecuador, Chile, Paraguay, Colombia y Perú. Ustedes como periodistas no lo maten tanto e intenten que los chicos logren profesionalizarse que ahí está la diferencia.

¿Cómo analiza el desempeño de Gustavo Alfaro al mando de Ecuador?

No sé como trabaja él en los entrenamientos. Imagino que entrena bien por eso la selección ecuatoriana viene consiguiendo resultados. Estoy feliz de que él sea entrenador de mi selección.

